«Les leaders ont fait la course à fond», apprécie Richard Chassot

Remco Evenepoel a ravi les foules le long des routes romandes. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

A l’issue du Tour de Romandie, terminé ce dimanche à Genève, Richard Chassot s’est félicité de l’état d’esprit affiché par les têtes d’affiche. Le directeur de la course évoque un « excellent bilan », tant sur le plan sportif qu’organisationnel. «C'était une très belle bataille avec la présence de plusieurs gros leaders d'équipes qui ont fait la course à fond», a-t-il souligné dimanche lors d'un point presse. «Le bilan sportif est excellent. Il y a eu des attaques toute la semaine et le public vient aussi pour cela.»

La venue de Remco Evenepoel, vainqueur du chrono final et 5e du général, a évidemment eu un impact considérable sur cette 78e édition. «C'était un énorme bonus. Tout le monde a vu Remco à Paris lors des Jeux olympiques et il est devenu une star au-delà de la Belgique. Sa présence a fait exploser le trafic sur notre site internet», s'est réjoui le patron de la boucle romande.

Pour la troisième fois en cinq années, l'étape de montagne s'est conclue à Thyon 2000 samedi, l'un des moments les plus marquants de la semaine. «C'est une ascension parfaite d'un point de vue sportif. C'est toujours risqué de monter 2000 mètres à cette période de l'année, mais les coureurs l'attendent et s'y préparent», a affirmé Richard Chassot, qui n'a pas hésité à comparer cette ascension à la mythique montée de l'Alpe d'Huez, régulièrement empruntée par le Tour de France.

Le directeur du TdR a également révélé une partie du parcours de l'édition 2026, qui n'est pas encore finalisé. Le peloton passera en tout cas par Villars-sur-Glâne (prologue?) et Orbe (sans doute une étape en boucles), tandis que l'étape-reine se déroulera entre Broc et Charmey. Village d'arrivée en 2024, Leysin accueillera à nouveau une étape qui pourrait bien être un contre-la-montre en côte.