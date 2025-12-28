Tadej Pogacar n'a rien voulu laisser aux autres

Le cycliste Tadej Pogacar a de nouveau tout gagné en cette année 2025. C'est donc tout logiquement que le Slovène est le meilleur sportif étranger de notre journaliste.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a une phrase qui m'a choqué cette année. «Le lendemain du Ventoux, j’ai eu des problèmes de genou et j’ai commencé à douter de ma capacité à continuer, à tenir le coup.» Elle est l'œuvre de Tadej Pogacar au média «Siol», quelques semaines après son quatrième succès sur les routes du Tour de France.

Dans un premier temps, je me suis dit: «Punaise, le gaillard est solide. Même blessé, il est capable de remporter l'une des compétitions sportives les plus exigeantes au monde.» Puis, j'ai pensé à tous ses adversaires. Imaginez les Jonas Vingegaard, Florian Lipowitz ou autres Primoz Roglic qui sont, évidemment, tombés sur cette phrase de leur rival. «Tu es en train de me dire que malgré sa blessure, le type nous a roulé dessus cet été?», a sans doute été la réaction la plus logique des meilleurs cyclistes du monde. Comment leur en vouloir?

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre. Bonne lecture et joyeuses fêtes de Noël à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs. Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre. Bonne lecture et joyeuses fêtes de Noël à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs. Plus

Et cela montre bien la domination du Slovène sur le monde du cyclisme actuellement. Il n'a laissé que des miettes à ses adversaires cette année et il est pour moi, logiquement, le meilleur athlète étranger à l'heure actuelle, tous sports confondus. En 2025, il est devenu champion du monde pour la deuxième fois et a remporté le Tour de France pour la quatrième fois. Il a même réussi à glaner Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres, la Flèche wallonne et les Strade Bianche. C'est bon, je peux m'arrêter là?

Une chose est sûre: j'espère de tout cœur qu'il continue sur sa lancée pour la nouvelle année. Car le Slovène sera sur nos routes (celles du Tour de Romandie et du Tour de Suisse) le printemps prochain. Un magnifique cadeau qu'il fait là au cyclisme suisse.