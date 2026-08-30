Les judokas russes ont brillé lors du tout premier Grand Slam de Lausanne. Aucun podium pour la Suisse malheureusement. L'organisation a été parfaite à la Vaudoise aréna.

L'hymne russe est celui qui a le plus retenti à Lausanne ce week-end

L'hymne russe est celui qui a le plus retenti à Lausanne ce week-end

Blick Sport

Deux en or, une en argent et quatre en bronze: la Russie est la seule nation à avoir remporté sept médailles lors du tout premier Grand Slam de Lausanne, lequel s'est conclu dimanche soir par un ultime succès russe, celui d'Inal Tasoev face à Martti Puumalainen en finale des plus de 100 kilos.

La Suisse n'a malheureusement remporté aucune médaille.

Ce premier tournoi organisé à la Vaudoise Aréna s'est magnifiquement déroulé et les spectatrices et spectateurs ont eu droit à du judo de très haut niveau tout au long des trois jours. Les émotions ont été au rendez-vous et trois événements ont cohabité en totale harmonie: le Grand Slam lui-même, le judo adapté et le judo pour les sourds. Tous avec les mêmes valeurs de respect, d'amitié et de fraternité.

Vivement l'édition 2027, au même en droit, avant les Mondiaux de 2028. Lausanne n'a pas fini de vibrer pour le judo.