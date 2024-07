Les meilleurs basketteurs du monde s'affrontent cette semaine à Fribourg

Pour cette deuxième édition du tournoi, le Team Fribourg 3x3 affrontera les meilleures équipes du monde.

Nathan Clément

Depuis le début de la semaine, la salle Saint-Léonard a de nouveaux pensionnaires. Les équipes nationales masculines 3x3 de Pologne, des Pays-Bas, de Serbie et de France s'y entraînent avant les Jeux olympiques de Paris. Sur les seize équipes présentes, on compte quatre des cinq meilleurs joueurs internationaux de la scène du 3x3.

«Les meilleures équipes du monde sont là. Il faut être là où les meilleures équipes évoluent.» Ces mots qui résonnent dans les travées de la salle du Fribourg Olympic sont ceux du Serbe Strahinja Stojacic, numéro 1 mondial du basket 3x3. Un petit coup de force pour ce tournoi Challenger qui se déroule au même moment que le tournoi World Tour d’Edmonton. «Le niveau ici est plus relevé qu'à Edmonton», confère Nathan Jurkovitz, joueur du 3x3 Fribourg et l'un des fondateurs du tournoi.

Un positionnement habile dans le calendrier

«Le positionnement du tournoi était volontaire» explique Zeki Ayan, le président du comité d'organisation. «On savait qu'avec des JO à quelques semaines, on allait être une adresse attractive pour les équipes qui font le déplacement.»

Un pari avant Paris qui fait mouche. Sur le tableau féminin: les USA, l'Allemagne et les Pays-Bas ont fait le choix de Fribourg pour préparer leur tournoi olympique. Côté masculin, même l'équipe de France a été attirée par le niveau proposé à Saint-Léonard.

Le sélectionneur tricolore Karim Souchu est venu accompagné d'une grande délégation: «J'annoncerai mon 4 après le Challenger. C'était très important de venir ici pour frotter mon équipe aux autres sélections olympiques. Le niveau est très élevé.»

Fribourg a des ambitions

Si le price monney de 50'000$ est certainement alléchant pour le 3x3 Fribourg, la vitrine que représente ce tournoi l'est tout autant. La venue de toutes ces stars de la discipline est une aubaine pour le Challenger de Fribourg, vieux de seulement une édition.

«On a l'ambition de placer Fribourg sur la carte.», « Assoir la position de Fribourg comme ville du basket Suisse.» Les ambitions évoquées par le comité d'organisation sont claires et les moyens divers. Le tournoi mise notamment sur la présence de l'influenceuse basket aux 1.2 millions d'abonnés Hailey Van Lith.

Les organisateurs espèrent rencontrer le même succès que l'année passée, lorsque plus de 1'000 spectateurs par jour étaient présents. La fan zone qui diffuse le match de la Suisse samedi pourrait aider. Natan Jurkovitz et ses coéquipiers font de leur mieux pour rendre la zone la plus accueillante possible. Montage d'installations pour les enfants, contrôle de la surface de jeu. Le tout, en jouant encore en parallèle au basket. Par exemple contre l'équipe tchèque d'Ub – les numéros 1 mondial «par rapport à qui n'est pas loin. On a fait un amical contre eux, on a perdu d'un point».

Le tournoi Women's Series Qualifications a lieu jeudi et vendredi.

Le tournoi Challenger a lieu vendredi et samedi.