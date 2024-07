Les sœurs Kambundji font confiance au même docteur qu'Usain Bolt

1/7 Ditaji Kambundji (à gauche, à côté de sa sœur Mujinga) a été gênée par des problèmes de cuisse avant les championnats d'Europe.

Christian Müller

Quel est le point commun entre les sœurs bernoises Mujinga et Ditaji Kambundji et la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt, qui a pris sa retraite en 2017 ?

Oui, les Kambundji sont certes exceptionnellement rapides en tant que sprinteuses et hurdleuse – mais elles sont loin d'être aussi extraterrestres que l'était la fusée jamaïcaine avec ses fabuleux records du monde de 9"58 secondes sur 100 m et 19"19 secondes sur 200 m.

Non, ce n'est pas la pose de l'archer dont Usain Bolt a fait sa marque de fabrique lors de sa présentation avant ses départs. Lorsque Mujinga et Ditaji sont présentés sur la ligne de départ par les caméras de télévision lors de la présentation, les Kambundji se contentent de leur sourire sans faire de gestes spectaculaires.

Le docteur miracle à Munich

Quel est donc leur lien, à deux semaines des Jeux olympiques de Paris, avec le grand showman de sprint qu'est Bolt?

Le point commun a un nom tout aussi célèbre: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, orthopédiste et médecin du sport. Aujourd'hui âgé de 82 ans, ce natif de la Frise orientale est considéré dans le monde entier comme un spécialiste après ses 23 années de service en tant que médecin de l'équipe nationale de football allemande et son activité encore plus longue en tant que médecin de l'équipe du Bayern Munich. Usain Bolt était déjà un habitué de Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt lorsqu'il avait des problèmes avec le bas du dos et les muscles de la cuisse. Une visite chez «Mull» entre les Jeux olympiques de Pékin et la Weltklasse de Zurich – et Bolt brillait ensuite au Letzigrund, agile et rapide comme l'éclair, tel un guépard vorace.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt a titré son autobiographie «Voir avec les mains». Il a déclaré un jour à propos de ses compétences médicales particulières: «Je fais plus confiance à mes mains qu'à l'IRM et à l'échographie. Je ne vois rien, je n'entends rien, je me concentre entièrement sur le bout de mes doigts.» Rien qu'en posant ses mains, il sent chez ses patients où ça coince dans le corps du sportif, où le flux d'énergie n'est plus correct.

Publicité

Ditaji a eu un pincement à la cuisse

En prévision des derniers championnats d'Europe à Rome et des prochains Jeux olympiques à Paris, les sœurs Kambundji ont également fait appel aux services du docteur miracle. «Je connais Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt depuis des années», explique Florian Clivaz, l'entraîneur des deux Kambundji, en marge du Meeting de Lucerne mardi soir. «Comme Ditaji avait déjà des problèmes musculaires à la cuisse avant les championnats d'Europe à Rome, elle et Mujinga sont allées voir le docteur à Munich.» Le voyage a porté ses fruits, à la manière de Bolt: à Rome, Ditaji a remporté l'argent aux championnats d'Europe sur 100 m haies, Mujinga est devenue championne d'Europe sur 200 m.

Le sensationnel coup d'or européen de Timothé Mumenthaler sur 200 m à Rome porte également la signature de Müller-Wohlfahrt. «Timothé avait déjà eu des problèmes musculaires lors des championnats du monde de relais aux Bahamas, explique Patrick Saile, responsable du sprint masculin chez Swiss Athletics. Il est donc lui aussi allé se faire soigner à Munich. Müller-Wohlfahrt a même fait des heures supplémentaires pour les athlètes pendant l'Euro de football.»

Aujourd'hui, les stars du football ne sont plus les seules à se rendre dans le cabinet médical de la vieille ville de Munich. Le sauteur en hauteur et champion olympique qatari Mutaz Essa Barshim et la Jamaïcaine Shericka Jackson, qui souffre de problèmes de tendon d'Achille et qui est la deuxième coureuse de 200 m la plus rapide de tous les temps derrière Florence Griffith-Joyner, se pressent actuellement chez le médecin. Et espèrent une guérison miraculeuse des mains pour les Jeux olympiques de Paris.