Répétition générale pour Mujinga Kambundji avant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques approchent et Mujinga Kambundji ne cesse de s'améliorer. Avant le voyage à Paris, une répétition générale a lieu à Lucerne. Contre de grands noms et avec un temps de pointe dans ses bagages.

1/10 Mujinga Kambundji rayonne lors de la séance photo dans le bassin lacustre de Lucerne avant sa prestation de mardi.

Simon Strimer

Trois courses en deux jours! Environ deux semaines avant ses débuts olympiques à Paris, Mujinga Kambundji accumule beaucoup d'expérience. Ce mardi à Lucerne, la star suisse du sprint veut courir deux fois. Le départ est prévu à 20h41 pour le 100 m, et une heure plus tard pour le 200 m. «Si tout va bien», ajoute-t-elle la veille à Lucerne, avant de se faire photographier au soleil sur les rives du lac des Quatre-Cantons. Le calme avant la tempête.

Au stade de l'Allmend, un duel avec la star mondiale Shelly-Ann Fraser-Price l'attend. La Jamaïcaine est triple championne olympique et onze fois championne du monde. Elle a déjà remporté l'or olympique alors que Kambundji n'avait que 16 ans. C'était en 2008 à Pékin. En 2023, elle a été élue Sportive mondiale de l'année, et bientôt elle sera quintuple participante aux Jeux olympiques.

«Une nouvelle meilleure performance à Paris»

Peu avant son 33e anniversaire qui aura lieu mercredi, la challengeuse Kambundji s'est elle-même offert un temps de pointe. Dimanche à La Chaux-de-Fonds, dans des conditions favorables (piste rapide, vent arrière, altitude), elle a sprinté en 10"90 pour réaliser son deuxième meilleur temps en carrière, à un centième seulement de son record de Suisse. Elle est actuellement No 1 en Europe et No 10 dans le monde.

«Le plus important est que je puisse courir proprement sur le plan technique, ce que j'ai réussi à faire dimanche», explique-t-elle à propos de sa forme actuelle. En début de saison, cela n'allait pas toujours ensemble lors des compétitions. C'est pourquoi cela lui donne confiance, même si elle ne peut rien tenir pour acquis. «Au final, c'est simplement la performance à Paris qui compte.» Un nouveau record personnel est-il possible? «En tout cas, c'est l'objectif. Et je pense que c'est aussi réalisable, mais cela ne signifie pas encore que je vais y arriver.»

Une clarification pour sa sœur Ditaji

Lors du rendez-vous médiatique à Lucerne, Mujinga Kambundji a une préoccupation. Avant même de répondre à la première question, elle déclare: «Ma sœur ne s'est pas blessée dimanche. Elle sent encore un peu son tendon, elle n'avait pas toute sa confiance, c'est pourquoi elle n'a pas couru à fond. Mais il ne s'est rien passé, elle va toujours bien.»

Ditaji Kambundji n'a pas sprinté jusqu'au bout de sa course dimanche. Une mesure de précaution en vue des Jeux olympiques. Espérons que cela en reste là. Il est fort probable qu'il n'y ait pas de départ de Ditaji à Lucerne – mais deux de sa sœur aînée.

Publicité

D'ailleurs, les quatre champions d'Europe suisses seront au départ du meeting de Lucerne mardi soir: outre Mujinga Kambundji, Angelica Moser (perche), Timothé Mumentahler (sur 100 m) et Dominic Lobalu (sur 3000 m). Sans oublier des stars internationales de premier plan comme la championne olympique de haies Jasmine Camacho-Quinn.