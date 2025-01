Lars van der Haar a l'habitude de se déboiter l'épaule en pleine course et de se la remettre en place. Le cycliste néerlandais l'a refait pour la deuxième fois en l'espace de quinze mois.

Il se déboite l'épaule en pleine course et termine 10e

Il se déboite l'épaule en pleine course et termine 10e

Lars van der Haar a terminé 10e de l'étape. Photo: AFP

Blick Sport

Lars van der Haar aime-t-il se déboiter l'épaule? En tout cas, le cycliste néerlandais n'a pas peur de la douleur. Pour la deuxième fois en l'espace de quinze mois, il s'est remis l'épaule tout seul, en pleine course. La première ayant eu lieu en novembre 2023 et, la deuxième, ce samedi lors de la 7e manche du Superprestige à Gullegem (BEL).

Alors que certains auraient décidé d'abandonner, le double champion du monde de cyclo-cross (2015 et 2021) a continué et même terminé la course. À un rang plus qu'honorable puisqu'il a franchi la ligne en 10e position. Un bel exploit, mais s'il s'agit là de son pire résultat de la saison pour le moment.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Qui sait, peut-être que si Lars van der Haar peut éviter ce genre de pépins par la suite, il pourrait finir à de bien meilleures places. Et au pire, il se remettra l'épaule une troisième fois en l'espace de quelques mois.