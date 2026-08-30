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Le champion Thoune réagit bien
Vaduz remporte sa première victoire en dynamitant GC

Le FC Vaduz tient son premier succès! Le club du Liechtenstein s'est facilement imposé (5-2) face à un inquiétant GC. Le champion de Suisse Thoune est lui allé gagner à Saint-Gall, également dans un match à sept buts (4-3).
Publié: il y a 29 minutes
Grasshopper a essayé d'accrocher Vaduz. Sans succès.
Photo: Michael Zanghellini/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Néo-promu, le FC Vaduz tient sa première victoire de la saison. Dans son antre du Rheinpark, la formation de la Principauté a battu 5-2 les Grasshoppers.

Emmené par un duo flamboyant formé par Juan Cabrera et par Lufti Dalipi, Vaduz a forcé la décision en l’espace de trois minutes en seconde période avec un penalty de Dominik Schwizer (55e) et une tête de Cabreba (58e) pour mener 4-2. La messe était dite. Seule formation à ne pas avoir encore gagné un seul match cette saison, le GC de Peter Zeidler s’apprête vraiment à vivre une saison bien «compliquée». Avec ce Vaduz qui attaque sans relâche depuis le début de la saison, assurer le maintien direct est loin d'être acquis pour les Zurichois.

Enfin dans l’autre rencontre disputée à 16h30, le FC Thoune s’est imposé 4-3 à Saint-Gall. Champion en titre, le onze de l’Oberland s’est longtemps reposé sur le doublé de Brighton Labeau qui a su exploiter les incroyables largesses défensives adverses.

Menés 4-1 à l’appel du dernier quart d’heure, Saint-Gall a toutefois pu caresser l’espoir d’une remontada avec les buts de Nevio Scherrer (75e) et de Lukas Daschner (90e). Mais il devait échouer sur le fil pour concéder sa première défaite de la saison.

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