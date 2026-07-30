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Le Belge souverain au Danemark
Wout van Aert est décidément très en forme

Deux victoires en deux jours pour Wout Van Aert! Le cycliste belge est souverain au Tour de Danemark. Il avait dû renoncer au Tour de France en raison d'une blessure, mais montre qu'il est en forme. Et comment!
Publié: il y a 48 minutes
Trop fort, Wout van Aert!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Wout Van Aert a poursuivi sa moisson au Tour de Danemark, en remportant jeudi sa deuxième étape en deux jours de course. Il avait dû renoncer au Tour de France en raison d'une blessure.

Vainqueur la veille à Aalborg en réglant un groupe de huit coureurs, le Belge de 31 ans, qui a choisi le Danemark pour sa reprise, a remporté la 2e étape à Skive au terme d'un sprint massif.

Il a fallu un examen de la photo finish pour départager le Belge de l'Australien Jensen Plowright, un temps déclaré vainqueur.

Wout Van Aert, qui conforte son maillot bleu de leader du général, signe sa 55e victoire professionnelle, sa quatrième de la saison.

Le Belge de Visma-Lease a bike, vainqueur en début de saison de Paris-Roubaix, avait dû renoncer à s'aligner au départ du Tour de France en raison d'une blessure au coude droit, conséquence d'une chute à l'entraînement.

Cette blessure mal guérie l'avait contraint à l'abandon lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mi-juin, à trois semaines du départ du Tour.

Après le Tour du Danemark, qui se termine dimanche, il participera au Tour (22 août-13 septembre) puis s'alignera sur les Championnats du monde à Montréal fin septembre.

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