Fribourg Olympic est désormais certain de poursuivre son parcours en Coupe d'Europe. À l'issue du match décisif contre Anvers, la satisfaction et la sérénité se lisaient sur les visages. De quoi trancher avec les problèmes financiers du club et engendrer du positif.

1/2 Souvent décisif lors de cette campagne européenne, Chimezie Offurum (au centre), s'est malheureusement blessé au genou contre Anvers. Photo: FIBA

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Même s’il n’y avait pas beaucoup de doutes dans les travées de Saint-Léonard, il a fallu attendre plus d’une heure pour en avoir le cœur net: Fribourg Olympic continuera bel et bien sa campagne européenne, après avoir dominé Anvers mercredi soir (102-84). Le club s’est hissé parmi les meilleurs deuxièmes de la phase de groupe de cette FIBA Europe Cup.

Un succès qui permet de reléguer au second plan les problèmes financiers évoqués ces derniers jours dans la presse et d’apprécier à leur juste titre les belles performances offertes par les joueurs fribourgeois pendant cette campagne (tout comme en championnat d’ailleurs).

«C'est grâce au travail qu'on est là»

À l’issue de la rencontre, le coach belge de Fribourg, Thibaut Petit, ne cachait pas sa satisfaction: «Je suis fier de cette équipe et très heureux de la façon dont on a abordé ces matches. Au début, j’étais sceptique quand j’ai vu notre poule, confie-t-il, mais nous avons tous grandi et avancé ensemble.»

Et il faut prendre la mesure de l’excellent jeu proposé pendant cette phase de groupe: «Nous n’avons perdu que deux matches sur six, dont un après prolongation, contre le même adversaire: Cholet, deuxième du championnat français», fait remarquer l’entraîneur. De quoi le réjouir et balayer un peu les mauvaises ondes reçues ces derniers jours. «C’est grâce au travail qu’on est là», affirme-t-il, en s’accordant une Cardinal bien méritée.

Bon pour les caisses

Seule ombre au tableau, la blessure de l’Américain Chimezie Offurum, survenue en toute fin de rencontre. «Il est touché au genou. Ça fait le troisième en une semaine. Il va falloir réfléchir à ce qu’on peut faire, on commence à être un peu court», s’inquiète Thibaut Petit. L’arrivée d’une nouvelle recrue n’est pas à exclure dans les prochains jours, car cette qualification est synonyme de six matches supplémentaires à jouer, dès le mois de décembre.

Une échéance qui fait toutefois du bien au moral du président Pascal Joye: «Cette qualification est une énorme satisfaction. Avec ces nouveaux matches, un public pareil et la télévision, c’est une bonne nouvelle pour nos finances, même si nous ne recevrons pas de prime de compétition», explique-t-il, alors que le cri de joie des joueurs résonne depuis le vestiaire.

«L'ambiance dans l'équipe est bonne»

À deux pas de là, le joueur suisse Jonathan Kazidi serre quelques mains, tout sourire. L'homme s'est fait l'auteur de 18 points face à Anvers, marquant des trois points décisifs en première mi-temps. «On voulait en arriver là, on s’est battu pour ça. On s’était très bien préparé, en restant concentré. Ce soir, on n’a jamais baissé les bras et on a toujours misé sur le collectif», déclare-t-il à Blick.

Des résultats positifs qu’il entend bien prolonger autant que possible. Lorsqu’on lui demande comment l’équipe gère la pression avec les révélations de ces derniers jours sur les finances du club, la réponse est très nette: «Franchement, on a entendu des bruits, mais on se concentre sur le sportif. Dans l’équipe, l’ambiance est bonne et tout est équilibré. On est là pour jouer au basket! Si on avait pu signer pour ça en début de saison, on l’aurait fait», résume-t-il. L’aventure continue donc pour Fribourg Olympic et promet quelques belles soirées à Saint-Léonard.