ATS Agence télégraphique suisse

Privé du sniper Dusan Mladjan, ménagé après avoir souffert d'un hématome à un mollet, Massagno n'a pas pesé lourd et a concédé sa quatrième défaite en six matches. Menés de 10 points après moins de 3', les Tessinois ont rejoint les vestiaires avec 18 longueurs de retard (56-38).

Largement dominés par Olympic une semaine plus tôt à domicile dans le choc au sommet, les Lions de Genève ont parfaitement su réagir. Dylan Painter (15 points et 13 rebonds en 19' de jeu) et ses équipiers ont cueilli à Lugano (98-63) leur cinquième succès en six sorties.