Le plan de Nadine Fähndrich fonctionne à merveille

1/5 Nadine Fähndrich a sprinté à Tallinn pour remporter sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde. Photo: imago/Newspix24

Marco Pescio

Il fut un temps où Nadine Fähndrich avait du mal à s'imposer. La skieuse d'Eigenthal était beaucoup trop gentille sur les pistes de ski de fond. Mais cela fait désormais partie du passé. Car cette saison, l'athlète ne cesse de démontrer son évolution impressionnante.

Sur le circuit, Nadine Fähndrich prouve plus que jamais son instinct de tueuse. Elle joue pleinement de son expérience sur les parcours, mène à merveille ses stratégies et fait comprendre à la concurrence, à chaque fois, qu'on ne peut pas se moquer d'elle au sprint. La victoire en Coupe du monde de mercredi soir à Tallinn est déjà son septième podium de l'hiver. A cela s'ajoutent les deux médailles de bronze obtenues aux Championnats du monde de ski nordique à Trondheim, également en sprint individuel et par équipe.

Nadine Fähndrich est devenue une vraie leader de sa discipline. Sur le papier, la Finlandaise Jasmi Joensuu est certes en tête du classement à une course de la fin. Mais cela est dû avant tout au nouveau système de points introduit en 2022/23. Dans les faits, Nadine Fähndrich a en effet dominé la saison de sprint avec la championne du monde suédoise Jonna Sundling. La Suissesse a remporté deux victoires et trois autres podiums en individuel. Jasmi Joensuu (par ailleurs très constante) n'en est qu'à une victoire et une deuxième place cet hiver.

Choix payant

Nadine Fähndrich a aussi fait preuve de persévérance sur un autre point. Au printemps dernier, lors de la grande rotation des entraîneurs chez Swiss-Ski, elle a insisté pour pouvoir continuer à travailler avec son entraîneur Ivan Hudac. Elle a effectué la préparation de la saison et la préparation aux Championnats du monde avec l'entraîneur slovaque ainsi qu'avec son frère Cyril. Cette décision s'est avérée être payante, les résultats parlant d'eux-mêmes.

Elle pourrait désormais égaler son record de la discipline lors du sprint final à Lahti (Finlande) vendredi (à partir de 17h30). La deuxième place, qu'elle a déjà obtenue en 2020/21 et 2022/23, lui revient déjà après son succès à Tallinn. Elle doit encore la défendre contre la Suédoise Maja Dahlqvist (22 points derrière elle) et l'Allemande Laura Gimmler (31, 87 points).