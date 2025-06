Tout ce que vous devez savoir sur l'Eurobasket féminin 2025

Pour la première fois depuis 69 ans, la Suisse va participer à l'Eurobasket féminin. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Quand débute la compétition?

L'Eurobasket 2025 commence ce mercredi 18 juin, à 16h30*, avec la rencontre entre la Turquie et la France. La Suisse jouera son premier match trois heures plus tard, face à la Grèce. La phase de groupes durent jusqu’au dimanche 22 juin.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient ensuite pour la phase finale, qui débutera le 24 juin et qui se conclura avec la grande finale, le 29 juin à 19h30.

Où a-t-elle lieu?

C'est au Stade de la Paix et de l'Amitié, antre de l'Olympiakos, que la Suisse va disputer ses matches. Photo: Euroleague Basketball via Getty

Particularité de cet Eurobasket féminin, celui-ci se déroule dans quatre pays différents – un pour chaque groupe. La Suisse évoluera en Grèce, tandis que les autres nations sont réparties entre l’Italie (Bologne), la Tchéquie (Brno) et l’Allemagne (Hambourg).

Les équipes qualifiées rejoignent ensuite le Pirée pour la phase finale de cet Eurobasket 2025.

Quelles sont les équipes qualifiées?

En plus des pays hôtes (Grèce, Italie, Tchéquie et Allemagne), 12 autres formations ont l’honneur de disputer cet Euro: la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Lituanie, le Monténégro, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Turquie et la Suisse.

Comment la Suisse s'est-elle qualifiée?

Dans le milieu du basket suisse, beaucoup de monde parle d’un «alignement des planètes». Lors de la phase de qualifications, les huit premières équipes de chaque groupe se qualifiaient, tout comme les quatre meilleures deuxièmes.

La Suisse a pu compter sur l’Autriche, qui a accroché la Croatie, pour terminer quatrième meilleure deuxième et être ainsi la dernière équipe à se qualifier pour cet Eurobasket.

Pourquoi cette qualification est historique?

C’est la première fois depuis l’édition de 1956 que la Suisse prend part à un Eurobasket. À l’époque en Tchécoslovaquie, elle s'était fait laminer par l'URSS (153-25) avant de subir la loi des Pays-Bas (71-18) et de l'Autriche (69-29). La génération de 2025 va-t-elle faire mieux?

Quels sont les adversaires de la Suisse?

Si la Suisse aura l’honneur de disputer son premier match face au pays hôte, la Grèce (18 juin, 19h30). Elle enchaînera ensuite avec la Turquie (19 juin, 16h30) et la France (21 juin, 16h30).

Quelles sont les chances de la Suisse?

Se qualifier pour les quarts de finale serait un immense exploit de la part des Suissesses. Tous les bookmakers les voient terminer dernières de cet Euro. En qualité de 49e nation au classement FIBA, la Suisse est loin derrière ses adversaires en phases de poule que sont la France (3), la Turquie (17) et la Grèce (21).

Où peut-on regarder les matches de la Suisse?

Le premier match face à la Grèce est diffusé en intégralité sur RTS 2, dès 19h20. Ensuite, les rencontres contre la Turquie et la France sont en intégralité sur RTS Sport, avec la deuxième mi-temps sur RTS 2 également. «La suite dépendra évidemment du parcours de l’équipe de Suisse», nous communique-t-on du côté du diffuseur. Concernant la finale, le dimanche 29 juin, elle sera aussi visible sur RTS Sport dès 19h20.

*Toutes les heures de cet article renvoient au fuseau horaire suisse (GMT+1)