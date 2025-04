Ancien vainqueur de la Vuelta, il est accusé de meurtre

Photo: IMAGO/Newscom / GDA

Luis «Lucho» Herrera a fait la gloire du cyclisme colombien à la fin des années 80 et au début des années 90. L'athlète, aujourd'hui âgé de 63 ans, a décroché le maillot de meilleur grimpeur sur tous les Grands Tours: celui de France (1985 et 1987), d'Italie (1989) et d'Espagne (1987 et 1991). Cerise sur le gâteau dans sa carrière, il a remporté la Vuelta en 1987, sa seule victoire au classement général dans une course de cette envergure.

Longtemps, le Colombien a tenté de monter sur la plus haute marche du podium lors du Tour de France, mais son meilleur résultat n'a finalement été qu'une cinquième place, la même année que son succès en Espagne.

Des détails macabres

Sauf que récemment, ce n'est pas par son niveau sur une selle qu'il a fait l'actualité, mais par une histoire bien plus sombre. Les faits remontent à 2002 et ont été dévoilés par la chaîne de télévision colombienne, Cable Noticias. À cette époque, Lucho Herrera avaient quatre voisins paysans.

Selon les informations de la chaîne, le cycliste à la retraite aurait expliqué aux Forces d’autodéfense paysannes de Casanare que ces quatre personnes étaient en réalité des miliciens de la guérilla et qu'ils seraient sur le point de le kidnapper. À ce moment, les forces paramilitaires sont intervenues, ont kidnappé, égorgé et coupé en morceaux les voisins.

Plus tard, les Forces d'autodéfense paysannes ont toutefois compris que Lucho Herrera les avait trompées. Les victimes n'étaient pas des guérilleros et le cycliste avait inventé cette histoire de toute pièce. Son but? S'emparer des terres de ses voisins.

Ces révélations ont été faites à la suite de l'accusation contre le vainqueur de la Vuelta de deux paramilitaires ayant pris part à l'opération. Détail macabre, les victimes ont été enterrées sur la propriété de Lucho Herrera. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte contre l'ancien cycliste.