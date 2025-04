Pirmin Lang a été cycliste professionnel, et dopé. Dernièrement, il a voulu créer une équipe de VTT. Mais celle-ci sera dissoute. Photo: foto-net / Cor Vos

Mathias Germann

Une équipe suisse de VTT disparaît avant même d'avoir vu le jour. Et elle laisse derrière elle beaucoup de terre brûlée. «On m'a menti. Maintenant, ma carrière est foutue», déclare le cycliste professionnel Thomas Litscher. Et Ramona Forchini, ancienne championne du monde de marathon en VTT ajoute: «Je ne sais pas encore si je vais porter plainte. D'une manière ou d'une autre, la déception reste la même.»

Mais que s'est-il passé au juste? L'équipe «MTB Procycling», comme elle est appelée dans l'index des entreprises, avait de grands projets. «Elle promeut le cyclisme, commercialise et sponsorise des athlètes, forme des jeunes au cyclisme dans le respect des règles de l'UCI, favorise l'embauche, la formation et l'emploi d'athlètes, fabrique et commercialise des produits ayant un lien direct ou indirect avec l'objet de l'association», peut-on lire entre autres. Mais son statut à l'office des poursuites est désormais le suivant: «En cours de dissolution.»

Pirmin Lang est à la tête de cette débâcle. Cet ancien cycliste professionnel était le chef d'équipe de la nouvelle équipe cycliste suisse. Primin Lang? Son nom devrait être moins présent dans la mémoire de la plupart des gens pour ses succès (vice-champion suisse de cyclo-cross en 2002) que pour ses infractions en matière de dopage. Il faisait partie du grand réseau de dopage mis à jour par l'«Opération Aderlass»

En 2020, alors que l'étau des enquêteurs se resserrait de plus en plus et que la NZZ le confrontait à des questions critiques, il a tout avoué sur Twitter. «J'ai triché dans ma carrière de cycliste professionnel, a écrit Pirmin Lang. J'ai menti et je suis responsable de mes actes.» Il avait toujours caché ses actes, y compris à sa femme et à sa famille.

Des revenus pour les coureurs, mais pas de sponsor principal?

«Bien sûr que je me suis demandé si je voulais courir sous les ordres d'une telle personne», raconte aujourd'hui Ramona Forchini. Mais premièrement, elle aurait eu une très bonne impression lors de l'entretien personnel avec Pirmin Lang, qui avait ensuite dirigé l'équipe suisse de relève sur route SRA (Swiss Racing Academy) et donc le prédécesseur de l'actuelle équipe Tudor. Et deuxièmement, il avait reconnu ses erreurs du passé, selon elle.

Le problème: Pirmin Lang faisait aveuglément confiance à son partenaire commercial de Suisse orientale Saki Tzikas. Celui-ci avait déclaré que la chaîne de supermarchés Spar prendrait en charge le financement de l'équipe cycliste. Mais rien n'a jamais été signé. «Que l'on signe quand même des coureurs dans une telle situation, ce n'est pas possible. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de Pirmin Lang», explique Ramona Forchini.

Toujours est-il qu'elle a trouvé une nouvelle équipe avec BIXS Performance Race Team et que Thomas Litscher court pour une équipe tchèque. Pour les autres, aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une débâcle cycliste qui aurait pu être évitée. Pirmin Lang n'a pas souhaité s'exprimer auprès du Blick.