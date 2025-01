Tous les jours, dès 5h20, elle s'entraîne pour décrocher l'or

Kimmy Repond est la sensation suisse du patinage artistique. À 18 ans, la Bâloise fait déjà partie de l'élite mondiale depuis des années. La double championne suisse s'entraîne jusqu'à six heures par jour et vise l'or aux Européens cette semaine.

Kimmy Repond est une candidate à une médaille aux championnats d'Europe de patinage artistique fin janvier. Photo: Getty Images

Nele Bachmann

Elle est la figure de proue du patinage artistique suisse par excellence. Et ce, à seulement 18 ans. La Bâloise Kimmy Repond est certes encore une adolescente, mais elle peut déjà se targuer d'un nombre de succès que de nombreux sportifs n'atteindront pas dans toute leur vie. Double championne suisse, elle a également remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe 2023 et a terminé cinquième aux championnats du monde l'année dernière. Et maintenant, le titre aux championnats d'Europe fin janvier à Tallinn (Estonie) semble à portée de main.

Bien qu'elle ait terminé l'école il y a un an et demi, sa journée de sportive professionnelle commence toujours tôt le matin. Plus précisément, à 5h20. Direction l'entraînement. Même après, il ne reste pas beaucoup de temps pour profiter de la matinée, le prochain entraînement est déjà prévu à midi, et le troisième suit le soir. Elle passe entre quatre et six heures par jour à s'entraîner sur la glace, à faire du stretching, du ballet et du fitness.

Née avec des patins aux pieds

C'est à l'âge de quatre ans que Kimmy Repond a mis les pieds sur des patins pour la première fois. Sa sœur de sept ans son aînée était également patineuse artistique, et le sport a passionné la jeune athlète en un rien de temps. «Je crois que c'est parce que j'aime beaucoup la musique. C'est pourquoi, en plus du patinage artistique, j'ai longtemps joué du piano», explique la jeune femme de 18 ans à Blick.

Sa carrière s'est déroulée comme dans un conte de fée, les succès se succédant les uns après les autres. Championne suisse des moins de 12 ans, des moins de 13 ans, des moins de 14 ans, puis dans la catégorie junior. Même après son passage chez les adultes, elle brille rapidement avec des places de choix.

Toute sa vie semble sortir d'un film: sa sœur aînée Sidonie commence le sport, sa sœur Jerômie suit son exemple, tout comme Kimmy (18 ans). Tout comme, plus tard, la plus jeune sœur, Caline (11 ans). Un quatuor familial de patineuses, toutes nées avec des lames aux pieds.

Mais elles ne se contentent pas de pratiquer le même sport. «Quand j'avais environ huit ans, Jerômie a commencé à m'aider à m'entraîner. Au début, seulement quelques fois par semaine, et ça a tout de suite super bien marché», raconte Kimmy Repond. La différence d'âge de sept ans ne semble pas être un obstacle, bien au contraire. «Bien sûr, il y a eu des disputes entre frères et sœurs, mais à l'entraînement, nous avons toujours essayé d'être très professionnels», explique l'athlète. Et comme il pouvait en être autrement, Kimmy Repond entraîne désormais elle-même sa jeune sœur.

Les hauts suivent les bas

Mais aucune carrière n'est linéaire, comme le dit l'athlète elle-même. En automne 2023, elle a contracté une blessure qui s'est prolongée tout au long de la saison. «Les médecins ne savaient pas ce que c'était. C'était un énorme désordre», explique-t-elle.

De fortes douleurs l'ont obligée à faire des pauses répétées et à ne presque plus sortir du lit. «Quand j'ai recommencé à m'entraîner, tout me semblait beaucoup plus difficile qu'avant.» Mais Kimmy Repond n'abandonne pas. Elle s'améliore à chaque compétition, jusqu'à pouvoir se compter parmi l'élite mondiale. «Il s'est avéré que c'était la bonne décision d'écouter mon corps et de mettre les compétitions de côté dans un premier temps.»

Un titre de championne d'Europe?

Kimmy Repond s'est fixé comme grand objectif les Jeux olympiques de 2026. Au vu de la situation actuelle, une participation est tout à fait réaliste. Mais il y a d'abord les championnats d'Europe cette semaine. La jeune Suissesse a tout ce qu'il faut pour ramener la médaille d'or à la maison. Elle serait seulement la troisième Suissesse après Denise Biellmann et Sarah van Berkel.

Kimmy Repond elle-même le sait. Mais elle ne veut pas se mettre trop de pression. «L'objectif est bien sûr de gagner, mais je me concentre davantage sur la présentation de mon programme sans faute. Si j'y parviens, je serai satisfaite.»