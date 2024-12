Voici les comebacks que nous aimerions voir

Attention, cette liste d'anciennes gloires du sport suisse peut contenir des traces d'humour. Mais qui sait: les retours de Lindsey Vonn et de Marcel Hirscher ont eux aussi été qualifiés de chimères à une époque...

Après Lindsey Vonn et Marcel Hirscher

1/5 Vreni Schneider est l'une des plus grandes figures de l'histoire du ski: la voir encore une fois, ce serait bien! Photo: Benjamin Soland

Matthias Dubach

Matthias Seger, hockey sur glace

La légende de Zurich a dû se laisser déposséder de ses records les uns après les autres par son ami de longue date, Andres Ambühl. Il est donc grand temps que l'homme de 46 ans rende les coups. En bon gentleman, il a laissé ces dernières années la priorité à sa femme sur le plan professionnel et s'est consacré à son foyer. Mais ses enfants vont bientôt prendre leur envol – le comeback peut se faire.

Didier Cuche, ski

Imaginez juste les batailles intenses qu'il pourrait y avoir entre un Didier Cuche au sommet de son art et Marco Odermatt. Tous les week-ends, la Suisse serait certaine de décrocher la victoire chez les hommes. Et bon, il doit toujours remporter la descente de Wengen dans sa carrière.

Stéphane Lambiel, patinage artistique

Depuis la retraite du Petit Prince de Saxon, le patinage artistique suisse n'a plus pu revivre de grands moments. Avec l'arrivée soudaine des Jeux olympiques de Milan/Cortina, il serait temps que le Valaisan remette les patins. Histoire de nous faire à nouveau vibrer.

Iouri Podladtchikov, snowboard

Le duel épique avec Shaun White! Les incomparables interviews! Et bien sûr, les tricks délirants à plusieurs mètres au-dessus du half-pipe. Quand Iouri Podladtchikov était sur sa planche, il se passait toujours quelque chose. Le Zurichois ne peut pas laisser passer l'occasion unique d'être présent en mars en Engadine pour les Championnats du monde à domicile.

Vreni Schneider, ski

La Suisse aussi a sa Lindsey Vonn! Chez nous, la légende du ski s'appelle Vreni Schneider. En tant que monitrice de ski, la skieuse d'Elmer est de toute façon quotidiennement sur les lattes et enseigne aux enfants les bases de son sport. Montrer aux jeunes comment faire? Vreni Schneider peut tout aussi bien le faire en tenue de course.

Arno Del Curto, hockey sur glace

D'une certaine manière, l'ex-entraîneur de 68 ans est toujours là. Que ce soit en tant qu'assistant de son ami Roger Bader auprès de l'équipe nationale autrichienne ou lorsqu'une légende de la NHL comme Joe Thornton est honorée et que son entraîneur du HC Davos reçoit une mention spéciale. Mais cette ration quotidienne d'Arno, ses répliques, ses exagérations et ses sous-entendus, la manière dont il ajuste ses lunettes avant de parler, tout cela nous manque depuis six ans déjà.

Simon Ammann, saut à ski

Le Saint-Gallois est l'un des plus grands sportifs suisses de tous les temps. Faire revivre ses quatre médailles d'or aux Jeux olympiques, ce serait quelque chose… Attendez. Simon Ammann vole toujours dans les airs. Peut-être même qu'il va attendre de vivre ses huitièmes Jeux olympiques avant de prendre sa retraite.