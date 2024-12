Lindsey Vonn: «Je n'ai pas besoin des feux de la rampe ni de l'attention»

1/10 Lindsey Vonn attend avec impatience son retour à la compétition. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Samedi, Lindsey Vonn (40 ans) reprendra la compétition en Coupe du monde à Saint-Moritz, 2141 jours après sa dernière course en tant que skieuse professionnelle. Sa dernière apparition remonte à 2019, lorsqu'elle avait décroché une troisième place en descente lors des championnats du monde.

À l’époque, elle avait justifié sa retraite par une phrase marquante : «Mon corps me crie d’arrêter et il est temps d’écouter». Elle quittait les pistes avec un palmarès hors norme: 82 victoires en Coupe du monde, quatre gros globes de cristal, 16 petits globes et onze médailles lors de grands événements.

Aujourd’hui, Lindsey Vonn est de retour, équipée d’une prothèse partielle au genou, posée au printemps dernier pour soulager des douleurs persistantes. Depuis l’annonce de ce come-back inattendu, une question revient souvent: «Pourquoi fais-tu cela?».

L'amour du ski

À cette interrogation, l’Américaine répond avec émotion: «Ma vie a été une succession de montagnes russes, avec des hauts et des bas, mais malgré tout ce que j’ai traversé, mon 'pourquoi^ a toujours été et restera mon amour du ski», écrit-elle sur Instagram. Elle y a également partagé une vidéo retraçant son parcours vers ce retour en Coupe du monde, de l’opération à la rééducation, jusqu’à ses premiers virages à ski.

Lindsey Vonn insiste: elle n’est plus seulement une skieuse. «Je suis une femme forte qui aime skier.» Si elle mène une vie heureuse, elle affirme qu’aucune autre activité ne lui procure la joie ressentie lorsqu’elle fonce sur les pistes à 130 km/h.

«Je n'aurais jamais pu en rêver!»

La décision de se faire poser une prothèse n’a pas été facile. L'Américaine a longuement cherché le bon médecin, espérant simplement pouvoir réduire ses douleurs pour rester active. «Mais être là où je suis aujourd’hui… je n’aurais jamais pu en rêver», confie-t-elle. Mais pour elle, ce retour n’est pas qu’une histoire de ski. C’est aussi une quête personnelle pour se reconstruire. «Je suis plus forte aujourd’hui que jamais», affirme-t-elle. Ce combat, elle le mène pour elle-même: «Je n’ai rien à prouver à personne. Je n’ai pas besoin des projecteurs ni de l’attention.»

Son objectif est simple : retrouver ce qui la rend heureuse. «Je crois en l’impossible et je vais me battre pour vivre pleinement ce qui me fait vibrer.»