La star Simone Biles s'offre une Smirnoff en Suisse

1/8 Image inhabituelle : la championne olympique Simone Biles en visite dans la vieille ville de Zurich. Photo: Instagram / Simone Biles

Andrea Cattani

Ce n'est pas souvent qu'une septuple championne olympique et 23 fois championne du monde se promène dans la vieille ville de Zurich, y fait du shopping et s'offre ensuite une bouteille de Smirnoff Ice. C'est pourtant à cela que ressemblait le programme de la superstar américaine Simone Biles lundi dernier.

La gymnaste artistique de 27 ans, qui a raflé quatre médailles l'été dernier aux Jeux olympiques de Paris, avait fait le voyage de New York à Zurich et a visiblement apprécié son séjour sur place. Des photos publiées sur Instagram montrent comment Simone Biles et son mari, le joueur de NFL Jonathan Owens, ont visité diverses curiosités de Zurich avant de se plonger dans la vie nocturne.

Mais Zurich ne devait être qu'une étape pour le couple de sportifs. Mardi, Simone Biles s'est en effet rendue au Forum économique mondial de Davos. L'expertise de la gymnaste a été sollicitée lors d'une table ronde sur le thème du leadership et de la mentalité de réussite. Il est bien possible que Simone Biles et Jonathan Owens découvrent ensuite les avantages de Davos.