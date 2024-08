Simone Biles continue d'écrire sa légende

Simone Biles continue de briller aux JO de Paris. La superstar s'est offert samedi une troisième médaille d'or au saut en devançant la Brésilienne Rebeca Andrade et l'Américaine Jade Carey.

Simone Biles continue de briller aux JO de Paris.

ATS Agence télégraphique suisse

Il y avait assez peu de suspense dans ce concours du saut, tant la marge de Simone Biles est immense par rapport à ses adversaires. La Texanne a réalisé son double salto arrière carpé, une figure qui porte son nom, le Biles II, pour donner le ton et montrer à la concurrence que l'or lui était réservé.

Ce saut, au coefficient de difficulté de 6.400, lui a permis de récolter 15.700 points. Elle a ensuite sorti un saut à 14.900 pour une note moyenne de 15.300.Championne olympique en titre, Andrade a terminé avec 14.966.

Après le concours général par équipe et en individuel, Biles a obtenu sa troisième médaille d'or à Paris. Il s'agit de son 7e titre olympique et de sa 10e médaille aux JO. Elle aura encore l'occasion de compléter sa collection lundi avec le concours individuel à la poutre et surtout au sol, là où elle est aussi injouable qu'au saut.