Simone Biles: «J'ai commencé ma journée par mon suivi psychologique»

Rien n'est venu perturber Simone Biles (au centre) et les Américaines lors du concours par équipes mardi.

ATS Agence télégraphique suisse

«J'ai dit à ma psy que je me sentais calme et prête, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Après le saut (réd: son premier agrès), j'étais soulagée. Je me suis dit: +au moins, pas de flashbacks ou quoi que ce soit d'autre+. J'ai ressenti beaucoup de soulagement et dès que j'ai posé mon saut, je me suis dit +On va le faire, c'est sûr+», a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Désormais quintuple médaillé d'or olympique après ses quatre sacres obtenus à Rio en 2016, Simone Biles peut encore enrichir sa collection à l'occasion du concours individuel et des épreuves par agrès. «Je ne tiens pas de comptes, je ne tiens pas de statistiques, je fais ce que j'aime et j'apprécie ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Je ne pense pas que je prendrai vraiment la mesure de ce que j'ai accompli tant que je n'aurai pas terminé ma carrière», a-t-elle expliqué.