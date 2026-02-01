DE
La Fribourgeoise déjà dans le rythme
Nouveau record de Suisse du 800m en salle pour Audrey Werro

Audrey Werro a battu le record de Suisse en salle sur 800 m avec 1'57''49 au meeting de Val-de-Reuil, France. La Fribourgeoise signe la meilleure performance mondiale 2026 et se qualifie pour les Mondiaux indoor en Pologne.
Publié: il y a 19 minutes
Audrey Werro est déjà en forme
Photo: Petr David Josek
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.

C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.

