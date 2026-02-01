Nouveau record de Suisse du 800m en salle pour Audrey Werro

ATS Agence télégraphique suisse
Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.
C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.
