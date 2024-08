La belle histoire d'Alinghi en trois actes

En 2003, Alinghi apportait à l'Europe une première Coupe de l'America après un siècle et demi de domination américaine et océanique. Le syndicat suisse est de retour pour cette nouvelle édition, qui débute jeudi.

La Coupe de l'America débute jeudi.

Né sous l'impulsion de l'homme d'affaires genevois Ernesto Bertarelli, Alinghi a marqué la voile helvétique tout au long des années 2000. En 2003 en tant que challenger, puis en 2007 et 2010 en tant que defender, Alinghi a lutté pour la célèbre aiguière d'argent sous les couleurs de la Société Nautique de Genève.

2003: une première victoire

Pour sa première participation à la Coupe de l'America, Alinghi bat le Team New Zealand, vainqueur des deux précédentes éditions en 1995 et 2000. Ce succès est, en partie, dû à la révision du règlement, qui n'exigeait plus que tous les membres d'équipage soient de la même nationalité que le syndicat.

C'est ainsi qu'Alinghi et Ernesto Bertarelli ont pu recruter certains des meilleurs navigateurs du monde, dont des éléments-clés de l'équipage néo-zélandais double vainqueur de la Coupe. Parmi eux, le skipper Russell Coutts, rapidement devenu la cible d'attaques virulentes au sein de son propre pays.

Souverain vainqueur (5-0) au large d'Auckland début 2003, Alinghi ramène la Coupe de l'America en l'Europe, 152 ans après sa création en Angleterre.

2007: la défense à Valence

Avec le statut de defender, Alinghi «accueille» la 32e édition du trophée à Valence, en Espagne. Sans Russell Coutts, qui quitte le syndicat suisse en 2004 à la suite d'un conflit. Le tacticien Brad Butterworth, lui aussi néo-zélandais, reprend la casquette de skipper.

Au large de Valence, le defender suisse affronte une nouvelle fois le Team New Zealand, encore mené par le skipper Dean Barker. Après deux régates remportées de part et d'autre, Alinghi aligne des victoires sur les trois courses suivantes. Le 3 juillet 2007, Bertarelli et Alinghi soulèvent à nouveau l'aiguière d'argent.

2010: un long feuilleton juridique

Avec un équipage remanié mené par Bertarelli lui-même, Alinghi perd son bien en 2010 au terme d'une compétition rabotée. D'abord défié par un challenger espagnol, Alinghi se voit faire face au Team Oracle, représentant le Golden Gate Yacht Club de San Francisco.

Ce dernier a obtenu gain de cause après une longue bataille juridique écartant finalement le challenger espagnol avec lequel Alinghi s'était entendu.

Sur leurs multicoques, Alinghi et Oracle s'affrontent au large de Valence en février 2010 au meilleur des trois manches, après que l'équipage suisse a craint une disqualification en raison d'une plainte d'Oracle qualifiant les voiles suisses d'illégales. La compétition se déroule finalement au terme de ce long feuilleton, le challenger américain remportant deux régates à la suite les 12 et 14 février 2010.