Marlen Reusser a triomphé au Tour de Suisse féminin pour la deuxième fois. La Bernoise de 33 ans a remporté l'ultime étape pour s'assurer la victoire au classement général, devant Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma.

Marlen Reusser s'offre la dernière étape et le général du Tour de Suisse

Marlen Reusser a remporté la dernière étape à Küssnacht am Rigi. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser a remporté pour la 2e fois le Tour de Suisse féminin. Après la première étape, la Bernoise de 33 ans a également enlevé la 4e et dernière étape pour s'assurer la victoire finale. Marlen Reusser, qui a entamé l'étape finale de 129 kilomètres à Küssnacht am Rigi avec une très courte avance de trois secondes sur la dominatrice de la saison Demi Vollering, a placé une attaque décisive à 9,5 kilomètres de l'arrivée. Elle a ainsi pu créer en peu de temps un écart considérable et décisif.

Demi Vollering a finalement franchi la ligne d'arrivée en 3e position avec 28 secondes de retard, battue également au sprint par la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, 3e au classement général.

Première déconvenue pour Demi Vollering

Avec son deuxième triomphe sur le Tour de Suisse après 2023, Reusser, qui s'est améliorée depuis son changement d'équipe de SD Worx à Movistar, a poursuivi ses excellentes performances des dernières semaines pour sa saison de retour après une année 2024 compliquée en raison d'un syndrome post-covid. En l'absence de Demi Vollering, elle avait déjà remporté – haut la main — le tour de Burgos de quatre jours fin mai.

Demi Vollering, qui était encore la coéquipière de Marlen Reusser chez SD Worx la saison dernière et qui est maintenant sous contrat avec l'équipe FDJ-Suez, était encore invaincue dans les courses à étapes avant le Tour de Suisse cette année. Lors du Tour de Valence et du Tour d'Espagne, la Néerlandaise de 28 ans avait à chaque fois relégué Marlen Reusser à la deuxième place.