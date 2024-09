Dickson Ndiema Marangach a arrosé d'essence et embrasé Rebecca Cheptegei alors qu'elle revenait de l'église avec ses deux enfants à son domicile d'Endebess, dans l'ouest du Kenya. Il est décédé. «Justice a été rendue», a déclaré le père de la victime.

L'agresseur de Rebecca Cheptegei a succombé aux brûlures subies lorsqu'il a aspergé d'essence et mis le feu à la marathonienne ougandaise. Présenté par la police kényane comme le compagnon de l'athlète, Dickson Ndiema Marangach avait été brûlé à 41% lors de cette attaque mortelle devenue un cas emblématique des violences faites aux femmes.

«Il a développé une insuffisance respiratoire à la suite de graves brûlures des voies respiratoires et d'une septicémie qui ont conduit à sa mort», a déclaré le Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) de la ville d'Eldoret dans un communiqué.

«Justice a été rendue»

«Nous considérons que justice a été rendue», a commenté auprès de l'AFP le père de l'athlète, Joseph Cheptegei. «Nous ne nous intéressons désormais qu'à enterrer notre fille», a-t-il ajouté, exprimant son épuisement face à cette épreuve.

La coureuse de 33 ans est décédée, la faute à son agresseur. Photo: keystone-sda.ch

Le 1er septembre, Dickson Ndiema Marangach, 32 ans, avait arrosé d'essence et embrasé Rebecca Cheptegei alors qu'elle revenait de l'église avec ses deux enfants à son domicile d'Endebess, dans l'ouest du Kenya.

Brûlée à plus de 80% et hospitalisée au MTRH, l'athlète de 33 ans est décédée jeudi. Elle sera enterrée samedi dans le village de sa famille, dans l'est de l'Ouganda.