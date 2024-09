La marathonienne Rebecca Cheptegei est décédée

Tragédie dans l'athlétisme. Brûlée vie par son conjoint, la marathonienne Rebecca Cheptegei a été grièvement blessée et hospitalisée. Elle n'a pas survécu à ses blessures.

Triste nouvelle pour l'athlétisme. La marathonienne olympique ougandaise Rebecca Cheptegei, championne du monde de course en montagne en 2021, est morte. La jeune femme de 33 ans n'a pas survécu à un violent incendie criminel perpétré par son conjoint.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre athlète Rebecca Cheptegei, tragiquement victime de violences domestiques», écrit la fédération d'athlétisme ougandaise sur X. «En tant que fédération, nous condamnons de tels actes et demandons que justice soit faite. Que son âme repose en paix».

Cheptegei a été aspergée d'essence et incendiée dimanche par son compagnon. Grièvement brûlée, elle a été soignée à l'hôpital de la ville d'Eldoret au Kenya. Selon la police, son partenaire aurait tendu une embuscade à Cheptegei avec un bidon d'essence de cinq litres à son domicile dans le comté de Trans-Nzoia, dans l'ouest rural du Kenya, alors qu'elle était à l'église.

Brûlures sur 80% du corps

Auparavant, une dispute aurait éclaté entre les deux personnes, notamment au sujet d'un terrain. Le partenaire de Cheptegei a également été pris dans les flammes. Des voisins ont éteint le feu et les ont tous deux transportés à l'hôpital, a-t-on appris. Après l'incendie criminel, la police a ouvert une enquête pour tentative de meurtre contre l'homme.

Selon les indications de l'hôpital d'Eldoret, Cheptegei a été admise aux soins intensifs avec des brûlures sur environ 80% de sa surface corporelle. Elle avait également inhalé des flammes et subi des brûlures internes et devait être placée sous respiration artificielle. Elle n'a pas survécu. On ne sait pas ce qu'il en est de l'auteur des faits, qui a été brûlé sur 30 % de sa surface corporelle.