DE
FR

Jornet absent
Victoires kényanes, Briffod et Mathys 4e à Sierre-Zinal

Le Kenya a régné en maître en Valais pour Sierre-Zinal. Philémon Kiriago s'est imposé chez les messieurs, alors que Joyline Chepngeno a confirmé son succès de l'an dernier.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
L'émotion du vainqueur kényan Philémon Kiriago à l'arrivée
Photo: GABRIEL MONNET
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Kenya a dominé Sierre-Zinal en Valais. Philémon Kiriago l’a emporté chez les hommes, tandis que Joyline Chepngeno a confirmé sa victoire de l’an passé. En l'absence de Kilian Jornet, les coureurs africains n'avaient pas franchement d'adversaires. Kiriago, 2e l'an dernier pour un rien derrière Jornet, signe sa deuxième victoire en Valais après celle de 2023 avec un temps de 2h28'45 (2h27'27 en 2023). Patrick Kipngeno et Michael Saoli complètent le podium.

Chez les dames, Joyline Chepngeno a conservé sa couronne (2h54'49) en mettant 43 secondes de plus que l'année passée, mais en devant gérer avec les grosses chaleurs en Valais. Les Suisses ont fait fort en prenant la 4e place dans les deux catégories. Le triathlète veveysan Adrien Briffod a terminé au pied du podium avec 3'21 de retard sur Kiriago. Pour Maude Mathys, quadruple vainqueure de l'épreuve (2019 à 2022), c'est un débours de 4'07 qui lui a valu cette médaille en chocolat

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la