«Je suis vraiment en colère!»
Simon Ammann sévèrement critiqué par son entraîneur

La décision pour les Jeux olympiques a une nouvelle été fois reportée pour les sauteurs à ski suisses. Leur entraîneur en chef, Bine Norcic, est fâché contre ses athlètes.
Publié: il y a 31 minutes
1/5
On ne sait toujours pas qui représentera la Suisse aux Jeux olympiques. Simon Ammann a déçu lors des Championnats du monde.
Photo: imago/MIS
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola Abt

Un jour de plus passe sans que l’on sache si Simon Ammann pourra se rendre aux Jeux olympiques ou non. Lorsque Blick a eu Bine Norcic, l’entraîneur en chef, au téléphone vendredi soir, celui-ci n’avait pas envie d’en parler.

Les performances réalisées aux championnats du monde de saut à ski le préoccupent. «Je suis vraiment en colère», déclare le Slovène. Aussi bien Simon Ammann que son jeune concurrent Felix Trunz n’ont pas réussi à convaincre lors du duel pour le dernier ticket olympique.

Lundi, c'est fini

Pour les deux, la compétition s’est terminée dès la première journée. Avec une 37e place, Felix Trunz est resté bien en deçà de ses capacités. Simon Ammann a été, lui, éliminé de justesse, avec une 31e place. Juste devant lui, le leader présumé de l’équipe, Gregor Deschwanden, s’est classé 30e.

Le Lucernois traverse actuellement une mauvaise passe. «C’est trop peu. Il faut que tout le monde en fasse plus». Sandro Hauswirth a fait la meilleure impression en se classant 26e, mais même ce joli résultat n’a pas suffi à rassurer l’entraîneur en chef Bine Norcic.

«Nous devons analyser cela. Cela ne peut pas continuer ainsi.» Le Slovène s’était fixé comme objectif de placer les quatre Suisses parmi les 30 meilleurs. Cela a échoué. La situation reste compliquée dans la course aux Jeux olympiques.

Comme Ammann a laissé une meilleure impression et semble avoir un avantage. Mais en fin de compte, c’est Swiss Olympic qui décide. Il est bien possible que ces derniers se décident en faveur de l’avenir. La sélection sera rendue publique lundi au plus tard. D’ici là, Simon Ammann et Felix Trunz devront continuer à trembler.

