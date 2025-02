Une triathlète suisse contrôlée positive au dopage… à cause du sexe?

Imogen Simmonds a été contrôlée positive au dopage.

Björn Lindroos

Coup de théâtre sur la scène du triathlon. Imogen Simmonds a subi un contrôle antidopage de routine le 8 décembre 2024 avant les championnats du monde Ironman 70.3 en Nouvelle-Zélande. Puis le choc: le test s'est révélé positif au Ligandrol. Une substance semblable à un stéroïde, censée favoriser l'irrigation sanguine des muscles et leur croissance.

Sur Instagram, la Suissesse, championne d'Europe d'Ironman en 2019, se défend désormais et accuse son partenaire d'être à l'origine du résultat positif du test. «Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement fait appel à un avocat expérimenté. En faisant des recherches, il s'est avéré que mon partenaire de longue date, sans que je le sache, avait pris du Ligandrol au moment du test positif pour améliorer son physique personnel.»

L'échantillon de cheveux négatif

Le couple aurait ensuite fourni des échantillons de cheveux. Le test d'Imogen Simmonds s'est révélé négatif, celui de son partenaire positif: «L'échantillon a confirmé que je n'avais jamais pris de Ligandrol, alors que mon partenaire en avait pris pendant la période en question.»

La substance aurait ensuite été introduite dans son système par le biais de «relations intimes»: «Compte tenu de la chronologie des événements – notamment le fait que j'ai eu un contrôle antidopage négatif six jours avant et 22 jours après, et que mon partenaire et moi avons eu une relation intime à la fois la veille et le jour de mon contrôle antidopage, le 8 décembre 2024 – mon équipe juridique et moi-même sommes parvenus à la conclusion que cette substance a été introduite dans mon système par le transfert de fluides corporels».

«Une pincée de sel dans la piscine»

Pour l'aider, elle a maintenant pris à ses côtés «le meilleur expert» pour prouver son innocence à la fédération. «Nous présenterons nos preuves aux fédérations dans les délais indiqués et selon leurs procédures».

Le test positif aurait été un choc pour Imogen Simmonds: «J'ai été ébranlée et dévastée lorsque le test a donné un résultat positif. Je n'avais aucune idée de quelle substance il s'agissait et comment elle avait pu pénétrer dans mon corps.» Elle n'aurait jamais pensé être confrontée à un tel cas dans sa vie. Elle croit en un sport propre et prend ses obligations anti-dopage très au sérieux: «Que mon nom soit associé à une substance interdite est déchirant».

De toute façon, cette substance ne lui aurait pas apporté d'avantage: «On en a trouvé une quantité équivalente à une pincée de sel dans une piscine olympique et elle ne m'aurait jamais apporté de bénéfice en termes d'amélioration des performances.»