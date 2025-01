Gregor Deschwanden cherche en vain un sponsor pour son casque

1/4 Gregor Deschwanden pourrait marquer l'histoire du saut à ski suisse. Photo: Getty Images

Nicola Abt

Gregor Deschwanden peut viser le podium lundi lors du concours de Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des Quatre Tremplins. Le Lucernois a en effet pris la 3e place de la qualification. Il a effectué un superbe saut à 142m. Seul l'Autrichien Stefan Kraft, leader après trois des quatre concours, est allé aussi loin, ce qui lui a permis de finir en tête grâce à de meilleures notes de style. Il a devancé son compatriote Maximilian Ortner (139,5 m).

Le Vaudois Killian Peier a lui aussi obtenu sa qualification en se posant à 137 m, ce qui lui a rapporté le 22e rang. Troisième Suisse en lice, Felix Trunz a par contre échoué (54e avec un saut à 117,5m).

Gregor Deschwanden peut ainsi continuer à rêver cette saison. Jamais encore un Suisse n'avait pu remporter l'aigle d'or. Actuellement, le Lucernois est quatrième, derrière les trois Autrichiens, dont le leader Daniel Tschofenig.

«Je ne suis pas vraiment intéressant pour les sponsors ici»

En termes de marketing, il y a toutefois un monde entre les deux concurrents. Alors que Tschofenig est soutenu par Red Bull, Deschwanden cherche encore un sponsor pour son casque. Et ce, bien qu'il se soit régulièrement hissé parmi l'élite mondiale cette saison. Le Suisse est pourtant monté sur le podium à quatre reprises.

Le Lucernois a expliqué pourquoi il ne trouvait guère de bailleurs de fonds: «Comme les sauts ne sont que très rarement diffusés à la télévision suisse, je ne suis pas vraiment intéressant pour les sponsors d'ici.» L'athlète cherche ainsi du soutien dans des pays plus attirés par le saut à ski comme l'Allemagne ou l'Autriche. «Mais là aussi, c'est très difficile», admet-il. D'autant plus que la concurrence y est nettement plus grande, selon lui.

Grâce à l'attention accrue des médias cette saison, sa valeur sur le marché augmente toutefois. Gregor Deschwanden veut profiter de ce momentum. «Je suis actuellement en contact avec des personnes qui pourraient m'aider dans ce domaine.» Assurer d'autres performances lors de la Tournée des Quatre Tremplins pourrait lui être utile.