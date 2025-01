Un caméraman filme sa propre chute à ski sur le tremplin d'Innsbruck

Avant le début des qualifications à Innsbruck en saut à ski, un caméraman qui s'était lancé sur le tremplin a fait une chute à l'atterrissage. Il s'en sort avec quelques égratignures et des images impressionnantes. Les Suisses ont quant à eux connu des destins divers.

1/6 Gregor Deschwanden a réalisé une solide qualification à Innsbruck. Photo: AFP

Ramona Bieri

Avant une course de ski, il n'y a pas que les coureurs qui sont au centre de l'attention. Les cameramen font souvent le show. Leur mot d'ordre: ne pas tomber. Car si cela se produit, la gamelle sera, à coup sûr, immortalisée et les spectateurs seront aux premières loges.

C'est pourtant bien ce qui est arrivé à Innsbruck (Autriche), avant les qualifications pour le troisième saut de la Tournée des Quatre Tremplins. Maximilian Lienher, qui travaille pour la chaîne autrichienne ORF en tant que caméraman, a chuté sur le Bergisel. Son saut semblait malgré tout réussi. Mais dès que ses skis ont touché la neige, il n'a pas pu éviter la chute à plat-ventre. Son visage a également heurté le sol. Fort heureusement, il s'en sort avec des égratinures.

«C'est l'un des pièges du tremplin de Bergisel», analyse l'ancien sauteur à ski et consultant sur ORF Andi Goldberger à propos de sa mésaventure. «Le risque est grand de voir les skis s'écarter à l'atterrissage et de se retrouver à plat-ventre comme un pingouin.» Sans se réjouir évidemment de la chute du caméraman, il faut avouer que les images qu'il a tournées lors de sa mésaventure valent le coup d'œil. Les spectateurs peuvent voir la chute sous différentes perspectives et ainsi se rendre compte de la prouesse que constitue un saut à ski.

Deschwanden qualifié

Parmi les athlètes cette fois, Felix Trunz a aussi vécu un moment désagréable. Le jeune Suisse de 18 ans a volé à 119,5m, ce qui aurait suffi pour passer les qualifications. Mais quelques minutes après son saut, il a été disqualifié en raison d'une combinaison non conforme au règlement.

Ses compatriotes s'en sont mieux sortis. Gregor Deschwanden continue de faire fort. Le Lucernois a réalisé un bon saut de 130m et a terminé la qualification à la troisième place. Seuls le Norvégien Johann Andre Forfang et l'Autrichien Jan Hörl sont classés devant lui.

De son côté, Killian Peier, qui s'est classé 11e avec 123,5 m, s'est qualifié pour le saut de samedi (13h30). Il a déjà prouvé que le tremplin d'Innsbruck lui convenait. En 2019, il y avait remporté la médaille de bronze des Championnats du monde.