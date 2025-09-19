Dominic Lobalu ne sera pas en finale du 5000 m à Tokyo

Pas de finale pour Dominic Lobalu à Tokyo.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Dominic Lobalu ne disputera pas la finale du 5000 m des Mondiaux de Tokyo dimanche. Le Saint-Gallois n'a pris que la 11e place de sa série vendredi, en 13'19''57.
Il a manqué près de cinq secondes au champion d'Europe du 10'000 m pour figurer dans le top 8 qualificatif pour la finale. L'athlète de 27 ans, blessé à une cuisse au mois d'août, a accusé trop de retard à l'entraînement pour espérer briller au Japon. Il ne s'était classé que 14e sur le 10'000 m.
