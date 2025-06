Simon Yates s'offre un premier Tour d'Italie

Le Giro 2024 s'est achevé sur un triomphe britannique. A Rome, Simon Yates a remporté le général après une course indécise jusqu'au bout. Son coéquipier néerlandais Olav Kooij s'est adjugé la dernière étape au sprint.

Simon Yates a pu savourer sa victoire lors de la dernière étape. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Britannique Simon Yates a gagné son premier Tour d'Italie à l'issue de la 21e et dernière étape remportée au sprint par son coéquipier néerlandais Olav Kooij dimanche à Rome. Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike, qui avait renversé le Giro la veille dans le colle delle Finestre, devance le Mexicain Isaac del Toro de 3 min 56 sec et l'Equatorien Richard Carapaz de 4 min 43 sec au classement général final. C'est, à 32 ans, la deuxième victoire dans un grand Tour pour le Britannique qui avait gagné le Tour d'Espagne en 2018.

Simon Yates, comme son frère jumeau Adam qui court pour l'équipe rivale d'UAE, est un spécialiste des courses par étapes. Il avait aussi terminé troisième du Giro en 2021 et quatrième du Tour de France en 2023. Il compte 34 victoires à son palmarès. Le natif de Bury, près de Manchester, a fait la différence samedi pour reprendre plus de cinq minutes sur Del Toro, le précédent porteur du maillot rose, et Carapaz qui se sont sabordés dans la dernière étape de montagne en refusant de collaborer.

Sous les yeux du pape

C'est une sacrée revanche pour Yates qui avait perdu le Giro en 2018 dans le même col alors qu'il était en rose. Il succède à Tadej Pogacar dont l'absence a permis une course très ouverte et indécise jusqu'au bout. Dimanche, il a pu savourer son succès lors d'une dernière étape au cours de laquelle le peloton a traversé le Vatican avant de s'arrêter brièvement auprès du pape Léon XIV qui a donné sa bénédiction aux coureurs.

Photo: Getty Images

A l'arrivée, le bonheur a été double pour l'équipe Visma puisque Olav Kooij a dominé le sprint massif en s'imposant devant l'Australien Kaden Groves, l'Italien Matteo Moschetti et le Danois Mads Pedersen.