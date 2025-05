Simon Yates en rose, Chris Harper remporte la 20e étape

Lors de la 20e étape du Tour d’Italie entre Verrès et Sestrières, Simon Yates a ravi le maillot rose à Isaac del Toro. La victoire d’étape est revenue à l’Australien Chris Harper.

Simon Yates a réalisé un numéro sur les pentes des Alpes italiennes Photo: FABIO FERRARI

ATS Agence télégraphique suisse

Simon Yates a subtilisé le maillot rose au Mexicain Isaac del Toro lors de la 20e étape du Tour d'Italie entre Verrès et Sestrières. La victoire d'étape est revenue à l'Australien Chris Harper. Incroyable scénario sur le Giro lors de l'avant-dernière étape! Alors que tout semblait pencher vers un duel entre del Toro et Richard Carapaz, c'est finalement le Britannique de la Visma Simon Yates qui a tiré les marrons du feu dans une très belle étape de montagne.

Clin d'oeil de l'histoire, le vainqueur de la Vuelta 2018 gagne son deuxième Grand Tour sur les routes où il avait perdu celui de 2018 lors de la 19e étape en se faisant lâcher sur les pentes du Col de Finestre avec son passage en gravel.

Pas de soucis cette fois. Yates a attaqué et a pris quelques secondes d'avance, pendant que del Toro et Carapaz se neutralisaient. Avec Van Aert parti dans une échappée, Yates a pu bénéficier du soutien d'un coéquipier pour lui permettre de creuser l'écart. Troisième avec 1'21 de retard sur del Toro avant l'étape, le Britannique a devancé le Mexicain de 5'15. Il compte désormais 3'56 de bonus avant la dernière étape, un circuit autour de Rome. Ce retournement de situation occulte la victoire de Chris Harper. L'Australien de 30 ans a signé dans la station piémontaise la plus belle vitcoire de sa carrière.