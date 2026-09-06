Avec une victoire historique dimanche à Crans-Montana, Thriston Lawrence devient le deuxième golfeur à remporter trois Omega European Masters, égalant Severiano Ballesteros. Joel Girrbach brille avec une 9e place.

Thriston Lawrence entre dans l'histoire avec un troisième titre à Crans-montana

Thriston Lawrence entre dans l'histoire avec un troisième titre à Crans-montana

ATS Agence télégraphique suisse

Un troisième titre au bout du suspense: le Sud-Africain Thriston Lawrence a remporté dimanche l'Omega European Masters de Crans-Montana en battant en barrage l'Anglais Paul Casey. Le Suisse Joel Girrbach a conclu le tournoi avec une excellente 9e place.

Ce nouveau succès sur le Haut-Plateau permet à Thriston Lawrence de rentrer dans l'histoire. Il égale le légendaire Espagnol Severiano Ballesteros, le seul golfeur à avoir remporté trois fois le prestigieux tournoi et qui a d'ailleurs donné son nom au 18 trous valaisan.

Ce cru 2026 a atteint un sommet de suspense dimanche après-midi lors du 4e tour. Sur le 72e et dernier trou des quatre tours, Paul Casey, leader depuis samedi, n'avait besoin que d'un par pour s'adjuger un premier titre. Mais il a manqué un coup qui lui a coûté un bogey.

Carte fantastique dimanche

Lawrence en a profité pour se racheter après son passage à vide samedi (+3). Il a rendu une fantastique carte de -8 dimanche pour forcer un barrage décisif. Celui-ci s'est déroulé exclusivement sur le trou no 18. Et il a fallu attendre le quatrième passage pour voir Lawrence l'emporter avec un birdie.

Dans le camp suisse, Joel Girrbach a livré une excellente performance. Le Thurgovien de 33 ans, 7e l'an dernier, a couronné son impressionnante remontée des derniers jours par une 9e place. Il avait terminé la première journée à la 111e place avant de réaliser un -7 vendredi pour passer le cut.

Girrbach engrange ainsi des points précieux, lui qui lutte toujours pour conserver sa carte sur le circuit européen.