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Il a chuté à la Flèche Wallonne
Fracture de la clavicule pour Marc Hirschi

La chute de Marc Hirschi mercredi lors de la Flèche Wallonne a provoqué une fracture de la clavicule gauche pour le Bernois.
Publié: 22.04.2026 à 23:47 heures
Coup dur pour Marc Hirschi.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

La chute de Marc Hirschi mercredi lors de la Flèche Wallonne a laissé des traces. Le Bernois souffre d'une fracture de la clavicule gauche, a annoncé son équipe Tudor.

Le coureur de 27 ans est tombé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à Huy, après un contact avec un autre vélo en queue de peloton. Il avait déjà été victime d'une chute trois jours plus tôt sur l'Amstel Gold Race, dont il portait encore les stigmates.

La formation suisse a annoncé que le Bernois allait subit une opération jeudi. Il ne sera donc pas sur la ligne de départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche et probablement pas non plus sur celle du Tour d'Italie (8-31 mai).

Après Stefan Küng (fémur) et Matteo Trentin (clavicule), Marc Hirschi est le troisième coureur de l'équipe Tudor a subir une importante fracture depuis le début de l'année.

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