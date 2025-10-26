Dernière mise à jour: il y a 20 minutes

Images choc lors de la course Moto3 à Sepang! Avant même le départ de la course, le champion du monde Jose Antonio Rueda a percuté violemment la moto de Noah Dettwiler. Le premier avertissement a été levé, mais la gravité de la blessure n'est pas encore claire.

1/5 L'horreur avant même le départ de la course: un pilote a percuté violemment par l'arrière Noah Dettwiler. Photo: Screenshot MotoGP.com

Matthias Dubach

Incident incroyable lors du GP de moto en Malaisie. La course de la catégorie Moto3 n’avait même pas encore débuté et les pilotes rejoignaient à peine la grille de départ lorsque le terrible choc s'est produit.

Noah Dettwiler, 20 ans, semble avoir rencontré un problème avec sa KTM. Les images montrent en tout cas le Suisse rouler à faible allure sur le bord de la piste. C'est alors que le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda arrive, lancé à toute vitesse. Il ne voit pas du tout Noah Dettwiler et percute violemment le Soleurois par l'arrière.

Des images terrifiantes

La scène est d’une violence rare! Sans savoir ce qui lui arrive, Noah Dettwiler s'envole littéralement de sa machine et glisse sur la chaussée. Les drapeaux rouges sont immédiatement sortis. La course n'est même pas lancée. Les deux pilotes doivent recevoir les premiers soins directement sur la piste.

Sur ServusTV, l'ancien pilote de course Alex Hofmann commente les scènes, sous le choc: «C'est malheureux. Pourquoi Noah roulait-il sur la piste avec un défaut? Pourquoi Rueda ne regarde-t-il pas devant lui lors du tour d'observation? J'espère que ce n'est pas grave.»

Un premier soupir de soulagement a retenti, lorsqu'il a officiellement été annoncé que les deux pilotes étaient conscients. Le sauvetage et l'évacuation en hélicoptère vers l'hôpital ont toutefois pris beaucoup de temps. La course proprement dite n'a pu commencer qu'avec environ une heure et demie de retard.

ServusTV a diffusé une première alerte faisant état d'informations de l'équipe CIP-KTM de Noah Dettwiler selon lesquelles le Suisse n'est pas plus gravement blessé. Toutefois, il est encore trop tôt pour affirmer cela avec certitude.