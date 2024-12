Max Verstappen va être papa pour la première fois

La star de la Formule 1 Max Verstappen et sa compagne ont annoncé la naissance à venir de leur premier enfant. Une belle nouvelle pour le Néerlandais avant le dénouement de la saison à Abu Dhabi.

1/4 Kelly Piquet et Max Verstappen vont être parents. Photo: Getty Images

Christian Müller

Max Verstappen ne semble pas avoir à choisir entre le bonheur sportif et familial. Le quadruple champion du monde de Formule 1 peut se réjouir de la naissance à venir de son premier enfant.

Le Néerlandais et sa compagne de longue date Kelly Piquet (35 ans) ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. «Mini Verstappen-Piquet est en route. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec notre petit miracle», écrit le champion de F1. On ne sais pas encore s'il s'agira d'une fille ou d'un garçon.

Max Verstappen et la Brésilienne sont officiellement en couple depuis fin 2020. Kelly est la fille de Nelson Piquet, champion du monde de Formule 1 en 1981, 1983 et 1987. Elle a déjà un enfant de sa précédente relation avec l'ex-pilote de F1 russe Daniil Kvyat.