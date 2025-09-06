DE
Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Max Verstappen s'élancera en pole position au Grand Prix d'Italie à Monza dimanche. Le champion du monde en titre a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri lors des qualifications. La Ferrari de Charles Leclerc complète la deuxième ligne.
Publié: il y a 49 minutes
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Max Verstappen a signé la pole position samedi à Monza
Photo: Luca Bruno
ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen partira dimanche à Monza en pole position du GP d'Italie, 16e des 24 manches de la saison de Formule 1. Le quadruple champion du monde en titre s'élancera devant les deux McLaren.

Le pilote Red Bull a devancé le Britannique Lando Norris, deuxième du classement des pilotes, de 0''077 samedi lors des qualifications. Derrière, l'autre McLaren, celle du leader au championnat du monde Oscar Piastri, occupera la deuxième ligne à côté de la Ferrari de Charles Leclerc, quatrième de ces qualifications.

Du côté de l'écurie suisse Kick-Sauber, le «rookie» Gabriel Bortoleto est à nouveau parvenu à se hisser en Q3. La Brésilien, 8e des qualifications à 0''598 de Verstappen, partagera la quatrième ligne avec l'Italien Kimi Antonelli. Son coéquipier allemand Nico Hülkengerg s'est quant à lui arrêté en Q2 (12e temps).

