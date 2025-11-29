DE
Une chance à saisir
Norris peut devenir champion du monde au Qatar

Lando Norris a une première chance d'écrire son nom au palmarès des champions du monde de Formule 1 au Qatar.
Publié: il y a 43 minutes
Lando Norris peut être titré dès ce week-end
Photo: Darko Bandic
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lando Norris dispose, au Qatar, de sa première opportunité d’inscrire son nom au palmarès des champions du monde de Formule 1. Pour cela, il devra battre dimanche son équipier chez McLaren Oscar Piastri et Max Verstappen, relancé à la faveur des déboires de ses rivaux.

Verstappen: 25. McLaren et Norris: 0. Vainqueur du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier, l'opération a été parfaite pour le quadruple tenant du titre néerlandais Verstappen (Red Bull-Honda) face au leader au classement général Norris - et Piastri, ses deux derniers concurrents pour le sacre.

Premier titre pour le Britannique?

Dans le décor de la cité du jeu, les deux McLaren ont perdu gros après avoir été disqualifiées à cause d'une infraction au règlement technique, alors que Norris avait terminé deuxième – il perd au passage 18 points – et son coéquipier quatrième de la course. Le premier compte encore 24 longueurs d'avance au classement général sur Piastri et Verstappen, désormais à égalité avec 366 points chacun (l'Australien compte toutefois une victoire de plus que son rival néerlandais).

Avec deux Grands Prix restants et une course sprint samedi offrant huit points supplémentaires, 58 points au total sont encore en jeu. Pour être titré au Qatar, avant-dernier rendez-vous de l'année, Norris doit quitter le circuit de Lusail dimanche soir avec au moins 26 points de plus que ses concurrents pour la couronne mondiale.

Le Britannique vise son premier titre de champion du monde de F1 et pourrait offrir à McLaren son premier sacre chez les pilotes depuis Lewis Hamilton en 2008. Une victoire de Norris à l'issue du Grand Prix ferait automatiquement du pilote McLaren le champion du monde 2025. Sauf que depuis 2023, la victoire dominicale sur le tracé qatari est l'apanage... de Verstappen.

