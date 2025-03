1/6 A l'aise en ski de fond comme en triathlon: Anja Weber aime les deux sports. Photo: Sven Thomann

Marco Pescio

Après le sprint par équipe des Championnats du monde à Trondheim, la légende du ski de fond et expert de la SRF Dario Cologna a été très élogieux envers les deux coureuses suisses sur le podium. Nadine Fähndrich et Anja Weber se sont hissées sur la troisième marche. Pour Nadine Fähndrich, à nouveau en forme et dont le sprint final a permis de décrocher le bronze, il s’agit déjà de la seconde troisième place en quelques jours. Elle avait déjà réussi le coup lors du sprint individuel.

Quant à Anja Weber, c’est la toute première fois qu’elle brille aux Championnats du monde de ski nordique. Le point d’orgue d’une carrière très particulière. La Zurichoise mène une double vie sportive. En hiver, elle participe à la Coupe du monde de ski de fond. En été, elle joue la carte du triathlon. «J’ai besoin des deux. Si je n’avais plus l’un, je ne serais pas aussi bonne dans l’autre», déclarait-elle à Blick il y a quelques années. Et elle révélait son grand rêve. À savoir participer à la fois aux Jeux d’hiver et aux Jeux d’été. Cela pourrait effectivement se réaliser en 2026 à Milan/Cortina d’Ampezzo et en 2028 à Los Angeles. D’ici là, elle souhaite atteindre l’élite mondiale dans les deux disciplines.

En ski de fond, elle en fait déjà partie. Au sein de l’équipe suisse, elle est devenue la numéro deux incontestée du sprint, derrière la leader de l’équipe, Nadine Fähndrich. Lors du Tour de Ski, elle s’est classée à la cinquième place à Dobbiaco (Italie) et, plus récemment, à la neuvième place à Cogne (Italie). Avec Nadine Fähndrich, elle a également brillé lors du sprint par équipe à Davos, où le duo a sprinté vers la troisième place comme à Trondheim.

«Une double joie»

Anja Weber est revenue sur son succès au micro de la SRF: «Je suis très fière de pouvoir courir avec Nadine. Je savais que je ne devais pas avoir trop de retard lors de la dernière transition, j’y suis parvenue. C’était évident que si quelqu’un pouvait encore progresser vers la troisième place, c’était bien Nadine!» Cette dernière a effectivement dépassé Jasmi Joensuu, troisième, dans le dernier tour, assurant ainsi une médaille à la Suisse. Elle aussi parle d’une «double joie». Un succès à deux a évidemment quelque chose de très spécial: «Toute l’équipe au bord du parcours a vibré pour nous», raconte l’athlète.

Cette première médaille pour Anja Weber lui donnera certainement l’envie d’aller plus loin. À 23 ans, elle est encore une très jeune athlète parmi l’élite. À titre de comparaison, Nadine Fähndrich est nettement plus âgée (29 ans), tout comme la championne du monde suédoise de sprint individuel et par équipe Jonna Sundling (30 ans).