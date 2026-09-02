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Enrico Mas reste leader
Malade, Mads Pedersen abandonne la Vuelta

Mads Pedersen, sprinteur danois et maillot vert du Tour de France 2023, a abandonné la Vuelta ce mercredi avant la 11e étape. Malade depuis plusieurs jours, il quitte l’épreuve sans victoire.
Publié: 14:59 heures
Coup dur pour Mads Pedersen!
Photo: imago/Sirotti
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ATS Agence télégraphique suisse

Le sprinteur danois Mads Pedersen a abandonné mercredi avant le départ de la 11e étape du Tour d'Espagne, a annoncé sa formation Lidl-Trek. Il est malade depuis plusieurs jours.

Maillot vert du dernier Tour de France, le Danois âgé de 30 ans, quitte la Vuelta sans victoire d'étape. Mardi, ce sprinteur capable de passer les bosses avec les meilleurs n'avait pu participer au sprint final à Elche de la Sierra. Ce sprint a été remporté par le Français Bastien Tronchon, Pedersen terminant dans un grupetto à plus de 12 minutes.

La maladie dont il souffre depuis plusieurs jours n'a pas été précisée. Le Danois aux 12 succès d'étapes dans les trois grands Tours entend participer aux Mondiaux de Montréal le 27 septembre, où il devra être à 100% pour espérer jouer les premiers rôles.

Les coureurs de la Vuelta s'élancent mercredi à 14h05 de Carthagène, pour une 11e étape longue de 154 kilomètres jusqu'à Lorca, dans le sud de l'Espagne, où un sprint massif est envisagé, aux alentours de 17h30. La seule difficulté du jour, l'Alto de Aledo (3e catégorie, 9,5 km à 4,2% de moyenne), est placée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Le maillot rouge de leader est sur les épaules de l'Espagnol Enric Mas depuis l'abandon du grandissime favori Tadej Pogacar après une chute lors de la 8e étape.

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