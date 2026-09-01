Bastien Tronchon remporte la dixième étape de la Vuelta

Bastien Tronchon, 24 ans, a remporté lundi la 10e étape du Tour d'Espagne. Le Français de Groupama FDJ a surpris tout le monde en s'imposant au sprint, signant la plus belle victoire de sa carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Bastien Tronchon a remporté lundi la 10e étape du Tour d'Espagne entre Alcaraz et Elche de la Sierra sur 184 km. Le Français de Groupama FDJ a été le plus fort au sprint.

On attendait Wout van Aert gros comme une maison et c'est finalement le surprenant Français Bastien Tronchon qui a levé les bras. Enfin le coureur de Chambéry a mis sa main sur son casque dès la ligne franchie l'air de dire qu'il ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Car pour le cycliste tricolore, il s'agit de la plus belle victoire de sa carrière à 24 ans. En pleurs, Tronchon a mis quelques minutes à reprendre ses esprits.

Enric Mas reste leader

Avec une légère pente dans les trois derniers kilomètres, mais un faux-plat descendant sur les 200 derniers mètres, van Aert avait tout pour bien faire. Sauf que les autres formations ont tenté de faire dérailler la Visma. L'équipe Q36.5 a failli réussir avec Walter Calzoni, puis Xabier Mikel Azparren. Au final, van Aert termine 4e derrière Tronchon, Magnus Cort et Thibau Nys. Enric Mas conserve le maillot rouge de leader.

Mercredi, le peloton aura droit à une étape de 153 km entre Cartagena et Lorca. L'Alto de Aledo (3e catégorie) à 30 km de l'arrivée va-t-il faire mal aux sprinteurs? C'est la grande question.