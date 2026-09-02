Troisième victoire d'étape à la Vuelta pour Matthew Brennan

Matthew Brennan triomphe à nouveau sur la Vuelta! Le Britannique de 21 ans remporte sa 3e étape à Lorca, tandis qu'Enric Mas garde le maillot rouge avec 1'18 d'avance sur Primoz Roglic.

ATS Agence télégraphique suisse

Matthew Brennan poursuit sa série de victoires sur la Vuelta. Le Britannique a remporté son 3e succès lors de la 11e étape entre Carthagène et Lorca, alors qu'Enric Mas conserve le maillot rouge.

Une fois de plus, Brennan a bénéficié du travail parfait de ses coéquipiers Wout van Aert et Christophe Laporte, qui ont parfaitement guidé le jeune homme de 21 ans jusqu'à la ligne d'arrivée. Les autres sprinteurs n’ont pas pu dépasser le jeune Anglais qui dispute son premier tour de trois semaines. Brennan avait déjà remporté les 2e et 5e étapes lors d'un sprint massif.

Au classement général, Enric Mas conserve la tête avec 1'18 d’avance sur le Slovène Primoz Roglic et 1'39 d’avance sur le troisième Felix Gall.

Après deux étapes plus faciles, la 12e étape de jeudi marque le retour en montagne. C'est à l'observatoire de Calar Alto, à 2210 m d'altitude, que se déroulera la prochaine arrivée en montagne. Sur ces 167 km, le peloton, composé notamment des Suisses Stefan Küng, Fabian Weiss et Roland Thalmann, devra franchir plus de 4500 m de dénivelé.