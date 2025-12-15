Fanny Smith aborde la saison olympique avec prudence. Avant la Coupe du monde à Arosa, une blessure limite actuellement la Vaudoise à l'entraînement et elle accuse un retard dans sa préparation.

En retard dans sa préparation

«Je suis satisfaite du début de saison et de ma condition physique. Mais je sais aussi où je dois encore rattraper mon retard. J'espère être à 100% d'ici février», a déclaré Smith lundi après avoir terminé 3e et 5e lors de la première épreuve à Val Thorens le week-end dernier.

La double médaillée olympique s'était blessée à la jambe cet été, sans que la nature exacte de sa blessure ne soit précisée. Elle a dû quelque peu adapter son programme habituel et a pris du retard sur son calendrier. La skieuse de 33 ans doit faire preuve de prudence en matière d'effort physique. Comme l'a expliqué l'entraîneur Enrico Vetsch, la blessure n'est pas grave, mais elle limite quelque peu l'explosivité de Smith.

Contrairement à Jonas Lenherr et Romain Détraz, Smith sera au départ à Arosa. Lenherr, qui a manqué toute la saison 24/25 en raison d'une blessure au pied et qui a fait son retour à Val Thorens, est forfait en raison d'une élongation abdominale. Détraz s'est lui blessé au genou gauche en France. Des examens effectués en Suisse ont révélé une légère contusion osseuse et une légère lésion du ménisque.

Talina Gantenbein ne sera pas en pleine forme à domicile. L'Engadinoise de 27 ans lutte contre un virus tenace depuis un moment. Les éliminatoires de la course de sprint à Arosa sont prévues mardi soir (à partir de 17h30).