1/5 L'icône de la luge Natalie Geisenberger est trois fois double championne olympique et, comme la Suissesse Nadja Pasternack, elle est également maman. Photo: imago/Laci Perenyi

Marco Pescio et Matthias Dubach

La bobeuse Nadja Pasternack a émis des critiques à l’encontre de la fédération suisse il y a quelques jours. Motif: elle n’a pas le droit de se rendre dans les hôtels de l’équipe de Suisse avec son bébé. Elle ne se sent pas soutenue à cause de certaines règles strictes qui lui sont imposées. Dans la foulée, la fédération a alors annoncé qu’elle allait «rediscuter de la question en interne», car l’athlète a dû assumer un surplus de travail important en faisant la navette entre deux hôtels lors des compétitions ou des entraînements. Nadja Pasternack évoque à ce sujet des «obstacles évitables». Pour elle, il n’est pas dérangeant que son bébé loge au même endroit que le reste de l’équipe.

Alors est-ce vraiment possible de voyager dans le sport de haut niveau avec un bébé? Les avis peuvent parfois diverger. Interrogée par Blick, la légende allemande de la luge Natalie Geisenberger a également pris position sur le sujet. Cette mère de deux enfants revient sur sa carrière et constate qu’elle a essayé d’éviter ce conflit autant que possible: «J’ai toujours volontairement vécu avec ma famille dans un autre logement que le reste de l’équipe, là où c’était possible», raconte-t-elle. La triple double championne olympique (en individuel et en équipe, en 2014, 2018 et 2022), qui a pris sa retraite il y a deux ans, ne voulait «en aucun cas» que d’autres puissent se sentir dérangés.

«C’était la meilleure solution pour nous»

«Je ne voulais même pas risquer le scénario que mon enfant pleure la nuit et que quelqu’un dans la pièce d’à côté soit réveillé et me dise le lendemain: 'Je ne suis arrivée que troisième parce que ton bébé a pleuré!'» Elle exprime donc sa compréhension sur le fait que les bébés puissent constituer une distraction à l’hôtel de l’équipe.

Natalie Geisenberger affirme en outre qu’elle ne se souvient pas des règles de la fédération allemande de bob et de luge. «Par égard», elle explique qu’elle cherchait à chaque fois sa propre solution. «C’était la meilleure chose pour nous, même si cela représentait un énorme effort pour moi personnellement. Je suis aussi toujours allée à l’hôtel de l’équipe pour les réunions, les analyses vidéo ou encore les séances de physio.»