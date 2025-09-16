DE
FR

Elle renonce à l'heptathlon
Annik Kälin doit mettre fin à ses Mondiaux

Annik Kälin doit mettre fin à sa participation aux Championnats du monde à Tokyo. La Grisonne s'est blessée au pied droit lors des qualifications du saut en longueur et ne peut pas participer à l'heptathlon. Les examens ont révélé plusieurs blessures au niveau du pied.
Publié: il y a 11 minutes
Coup dur pour Annik Kälin.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Championnats du monde de Tokyo tournent court pour Annik Kälin. Blessée au pied droit dès son premier saut lors de la qualification de la longueur samedi, la Grisonne doit renoncer à l'heptathlon.

«Des examens et une IRM ont révélé une réaction de stress au niveau du talus, une déchirure des ligaments interne et externe, une irritation du tendon tibial postérieur et un gonflement important avec hémorragie dans l'articulation», a annoncé Swiss Athletics mardi dans un bref communiqué.

L'athlète de 25 ans n'avait pas pu retenir ses larmes samedi après s'être blessée. Au Japon, la recordwoman de Suisse de la longueur et de l'heptathlon avait fait le choix de s'aligner sur les deux disciplines et visait une première médaille mondiale en extérieur.

