Face aux coupes menaçant Jeunesse+Sport, la plateforme I believe in you a lancé un crowdfunding national. Des athlètes romands, dont Elise Chabbey et Loïc Meillard, rejoignent l'initiative pour soutenir le sport suisse et sensibiliser le public à cette problématique.

Le skieur Loïc Meillard a apporté son soutien au projet (image d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Face aux coupes menaçant le programme Jeunesse+Sport, la plateforme suisse de financement participatif dédiée au sport I believe in you a lancé un crowdfunding national. L’objectif de l’action est de marquer les esprits et de générer des fonds pour le sport suisse. Le projet est déjà soutenu par des personnalités sportives de premier plan, dont Marco Odermatt. Désormais, des athlètes romands emboîtent le pas.

Ainsi, la cycliste et gagnante du Tour de Romandie Elise Chabbey s’associe au projet, tout comme Ellen et Lea Sprunger, le skieur Arnaud Boisset ou son collègue Loïc Meillard. Dans un communiqué, ce dernier souligne: «Le sport est la meilleure école de vie et doit rester accessible à tous les enfants, afin qu’ils puissent développer des valeurs qui les accompagneront tout au long de leur parcours, sportif comme professionnel.» L’objectif du projet est de mobiliser le plus grand nombre possible de personnes afin de récolter des fonds supplémentaires pour le sport et de sensibiliser le public à cette problématique. «Combler entièrement ce déficit relève de la responsabilité de la politique», explique Pascal Magyar, CEO de I believie in you. «Mais chaque franc que nous recueillons ensemble est un investissement dans l’avenir de notre sport.»

Des coupes «catastrophiques»

Le 19 juin dernier, l’Office fédéral du sport avait annoncé une réduction de 20% des contributions J + S à partir de 2026. Depuis, de nombreux acteurs du sport se sont opposés à cette mesure. «Chez I Believe In You, nous constatons chaque jour qu’il manque de moyens financiers dans le sport. Ces coupes seraient catastrophiques», déclare le cofondateur et ancien escrimeur de haut niveau Fabian Kauter. Pascal Magyar ajoute: «J + S offre bien plus que la promotion de l’activité physique et le développement des talents. Le programme renforce aussi l’intégration, la cohésion et les valeurs sociales. Économiser ici, c’est nuire à la Suisse sur le long terme.»

À l’image des sportifs romands qui rejoignent le projet, toute la Suisse est invitée à apporter son soutien au programme.