Une concurrente sérieuse de Mujinga Kambundji renonce au 200 m à Paris

Mujinga Kambundji perd l'une de ses plus féroces concurrentes pour une médaille olympique. Elaine Thompson-Herah ne prendra pas le départ du 200 mètres à Paris.

1/6 Elaine Thompson-Herah ne participera pas au 200 mètres à Paris.

Björn Lindroos

L'information a été rapportée mardi par la BBC: Elaine Thompson-Herah (31 ans) ne participera que partiellement aux Jeux olympiques de Paris 2024. La Jamaïcaine, quintuple championne olympique, renonce ainsi à participer au 200 m, et privilégie ainsi le 100 m.

La raison de ce retrait serait liée à une blessure contractée au début du mois lors du NYC Grand Prix à New York. La Jamaïcaine ne pourra donc pas défendre ses titres olympiques, elle qui a remporté l'or sur 100 m et 200 m en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo. Une performance qu'aucune autre femme n'est parvenue à réaliser.

Bonne nouvelle pour Kambundji?

Cette nouvelle fait les affaires de Mujinga Kambundji, récemment sacrée championne d'Europe du 200 mètres à Rome pour la deuxième fois consécutive. La Bernoise perd incontestablement sa concurrente la plus sérieuse en vue d'une médaille. A Paris, elle tentera de gravir pour la première fois les marches d'un podium olympique.