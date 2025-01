Du shampoing plutôt que de l'argent, les sauteuses à ski sont en colère

La sauteuse allemande Selina Freitag dénonce les innégalités dans son sport. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des cadeaux publicitaires à la place d’un chèque: la sauteuse à ski allemande Selina Freitag, âgée de 23 ans, a pointé du doigt les inégalités dans le circuit de la Coupe du monde avec un exemple marquant. Après sa victoire en qualification à Garmisch-Partenkirchen lundi, elle n’a reçu qu’un sac-cadeau d’un sponsor – une situation impensable chez les hommes.

«Chez les hommes, une victoire en qualification rapporte 3000 francs. Ici, j’ai reçu un sac contenant du gel douche, du shampoing et quatre serviettes. En gros, on m’a dit: ‘Voilà, désolé, on n’avait malheureusement pas de billet de 500 à disposition’», a déclaré la championne du monde par équipe à la chaîne ARD. Elle a ajouté: «Je ne veux pas trop me plaindre, mais cela montre bien les différences».

Une situation qui doit changer

«Beaucoup de choses ont évolué positivement ces dernières années», a souligné son entraîneur Heinz Kuttin avant de se positionner du côté de son athlète. «Les femmes souhaitent aussi gagner un peu d’argent. Il est temps de faire un pas dans cette direction.»

Les sauteuses à ski reçoivent bien des primes lors des épreuves de Coupe du monde, mais ces montants sont nettement inférieurs à ceux des hommes. Une victoire féminine en Coupe du monde rapporte 4300 francs, tandis que les hommes empochent 13'000 francs pour le même succès. De plus, pour le classement général du Two Nights Tour, la gagnante reçoit 9400 francs, alors que le vainqueur de la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins masculine repart avec un chèque de 100'000 francs.